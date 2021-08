Instantáneas

Agosto 08, 2021 - 06:35 a. m.

2021-08-08

Por:

Carlos Duque

Renace el Nuevo Liberalismo. Se mueve el ajedrez político con miras al 22. Se abre un espacio real de participación política para la nueva generación de electores. Revive el Nuevo Liberalismo, agoniza el viejo liberalismo.



Un día eres joven y galanista y al siguiente despiertas con la consciencia de que la muerte de Galán te convirtió en parásito errante transitando los espejismos políticos de turno. Galán vive en el Nuevo Liberalismo: ¡Ni un paso atrás!



Que al Nuevo Liberalismo le tienen que cambiar el nombre y al viejo devolverle los valores ideológicos.



Le devuelven la personería jurídica al Nuevo Liberalismo pero que no se puede llamar así porque ya existe un Nuevo Liberalismo que es ese patético partido liberal dirigido hoy por César Gaviria quien defraudó los ideales de Galán.



Un buen periodista, médico, abogado, político, empresario, juez, servidor público, cura, militar, científico o maestro debe ser ante todo un buen ser humano. El resto de actividades humanas, particularmente las artísticas, tienen licencia para ser ejercidas por brillantes hijos de puta.



El presunto, aunque la justicia lo vista de seda, presunto se queda.



Las 16 curules de paz deben ser para las mujeres de los territorios del conflicto. Ellas son la verdaderas víctima de la guerra no solo por violaciones, abusos, desplazamientos y asesinatos sino porque como sobrevivientes les ha tocado sacar adelante sus familias.

Yubergén gano la pelea, y fue gol de Yepes.



En medio de la pandemia es normal sentirse vacío como los estadios olímpicos.



En los medios esta semana: “Funcionario de Aerocivil estaría involucrado en venta de pruebas PCR falsas”. ¡Mucho avión!



“Lo que nos hace humanos es la consciencia de la muerte. Los animales son infinitos como dios porque no piensan en la muerte.” –Carolina Sanín



¡Usted no sabe quién soy yo! – Yo frente al espejo



