Instantáneas

La economía formal aporta el 30% del empleo y el 100% de los recursos fiscales. El narcotráfico, la delincuencia y la informalidad se encargan de proveer trabajo e ingresos al resto de la población. ¿Me equivoco en las cuentas?



Niveles de marchas de protesta: A) pacífica silenciosa, B) pacífica musical, C) pacífica con consignas creativas, D) pacífica con empute, y E) violenta con piedra, molotov, vandalismo, Esmad, muertos y heridos, que es la preferida de los medios y las redes.



¿Y para cuándo el código QR para candidatos, políticos y congresistas, con sus respectivo prontuario de acusaciones, investigaciones, condenas, absoluciones y engavetados en juzgados y entes de control?



Ya tengo el título de mi libro: “Sociedad de consumo y capitalismo chatarra”. No necesito escribirlo, ustedes ya saben de qué se trata.



Muy extravagante esa competencia de los nuevos megamillonarios del capitalismo digital en viajes instantáneos de recreo al cosmos con amiguis, whisky en mano en sus costosas limusinas espaciales. Parece más una actitud traqueta que un aporte científico a la humanidad.



Para resolver la crisis política, económica y social más grave de nuestra historia se lanzan a la presidencia varios ex ministros de este Estado fallido. ¿El que es caballero repite?



No confundir menopausia con cambio climático.



Después de año y medio de encierro y distanciamiento en el que he vivido mis mayores justas emocionales y profesionales me siento igual que los olímpicos; como un estadio vacío.



Los abusos policiales se ven peor en los nuevos uniformes.



Eso de morir dignamente por voluntad propia ante una enfermedad terminal es considerado criminal, pero que otros decidan acabar con tu vida por pensar diferente parece ser ritual aceptable.



Vida solo hay una, pero insistimos en hacerla infeliz votando siempre por los verdugos de siempre. El 2022 es tu última oportunidad.



Olímpicos los juegos de nuestros padres de la patria.



“No hay peor sordo que el que no quiere ver”, –dijo el ciego

