Instantáneas

Julio 11, 2021 - 06:35 a. m.

2021-07-11

Por:

Carlos Duque

Ya vamos en que más vale malo conocido que malo por conocer.



Las recomendaciones del informe de la Cidh es gastar pólvora en gallinazos. Inútil dar consejos a un gobierno que no escucha y solo ve criminales y guerrilleros en la protesta ciudadana. Es como hablarle de tonos pastel de los colores a un ciego de nacimiento, –como diría Pessoa.



Según la réplica del gobierno al informe de la Cidh, el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública es la respuesta constitucional y democrática al uso excesivo y desproporcionado de la protesta ciudadana. Novedosa interpretación de la Constitución en su 30 aniversario.



Óscar, y van dos.



No hay mal que por bien no venga. Gracias a la pandemia se evidencia la crisis institucional y de valores que solo aplicaba a la política. Hoy vemos el reguero de sombras y desechos de lo que antes valorábamos como periodista, líder de opinión, servidor público y gente de bien.



Fatal esa moda periodística que confunde opinión con información.



Favor no confundir sencillez con ignorancia, ni ingenuidad con estupidez.



Pobre diablo que un funcionario idiota intoxicado de vanidad que confunde el poder con el mármol, los pendones, las cámaras y los clarines de la paradas militares.



¡El discurso ha muerto, que viva la deliberación!



Usted tiene derecho a guardar silencio, cualquier trino que ponga podrá ser usado en su contra.



¿Cuándo será que autorizan el sexo presencial?



Con la variante Delta y sin vacunas suficientes pronto alcanzaremos el contagio de rebaño.



La duda es la cuota inicial de la innovación.



La posverdad es la pornografía de la realidad.

