Instantáneas

Julio 04, 2021 - 06:30 a. m.

2021-07-04

Por:

Carlos Duque

Contra el miedo no hay desinfectante, tapabocas ni vacuna que valga.



En año y medio de pandemia, de crisis económica y de estallido social he aprendido más del mundo, que todo lo que creía conocer en mi amplia ignorancia ilustrada. Algo está cambiando.



¿Cuántos cientos de muertos diarios justifican una reactivación económica improvisada e incierta? Regresamos al tenebroso dilema de ‘la bolsa o la vida’ de comienzos de la pandemia y aún no vemos propuestas de los políticos y expertos economistas diferente a una reforma tributaria que no afecte los intereses de los bancos.



¿Qué hace un país tan bello y espléndido como tú en compañía de una dirigencia política tan mediocre y corrupta como esa?



El arte teatral ha cambiado. Hoy el escenario es la calle, la obra es la rabia y el actor es el público. En este nuevo teatro la sangre y la muerte suceden en vivo y en directo. La nueva realidad.



El gobierno afirma que detrás de la ola de violencia desatada y sus manifestaciones de asesinatos, masacres, vandalismo y atentados está el narcotráfico. Así, después de cada episodio viene el consabido Consejo de Seguridad, la orden presidencial perentoria de abrir investigación, y la oferta de recompensa para dar con los culpables. Y nada.



El edificio que colapsó en Miami tenía fallas estructurales. Como nuestra democracia.



La injusticia social es una bomba de tiempo que estallará en manos del criminal.



Nadie tiene suficiente experiencia para hablar de futuro.



Mientras la nueva generación de jóvenes que viven en la pobreza se lanza a las calles a reclamar el futuro que les hemos negado, quienes se resisten al cambio se organizan para defender el pasado a sangre y fuego.



Poner los pies en la tierra, mirar al alrededor y dejar volar la imaginación.



Comida chatarra: mentiras que engordan.



