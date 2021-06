Instantáneas

Junio 20, 2021 - 06:35 a. m.

2021-06-20

Por:

Carlos Duque

Esa multitud de muchachos que inundan las calles no están protestando, están soñando a gritos la ilusión de un futuro que solo tendrán en sueños.



Da rabia y dolor ver al pantallero e indolente Carlos Camargo posando de protector de los más vulnerables. Qué diferencia cuando el Defensor del Pueblo era Carlos Negret con sus botas puestas en el barro.



Tanta gente “educada” criticando la estética del monumento a la Resistencia diseñado y elaborado por artistas urbanos y la comunidad en Cali como homenaje a la protesta. Confunden arte con maquillaje social. Ya quisiera mucho artista de academia que su obra conectara con el alma de la gente como esta.



Realidad es lo que sucede fuera de los estadios, los centros comerciales y las pantallas de los computadores, televisores y celulares.



Qué película tan brava la lucha de don Raúl Carvajal. Murió sin lograr justicia por el asesinato de su hijo, un buen soldado que fue ejecutado hace 15 años por la misma institución a la que sirvió por negarse a cometer falsos positivos. Radiografía de la infamia.



38 millones de colombianos son de estratos 1, 2 y 3. Padres, (sobre todo madres), que se sacrifican para que sus hijos tengan el futuro que ellos no tuvieron, y de hijos jóvenes que desde la informalidad tratan de restituirles ese futuro que ellos tampoco tendrán para sus propios hijos.



Los idiotas útiles no producen tanta tristeza como los inteligentes inútiles que a pesar de su capacidad intelectual se niegan a aceptar la realidad de la profunda crisis social que nos posiciona como el país más desigual de América.



Aquí cultivando mi optimismo. Quiero pensar que todo este episodio de dolor y violencia que nos han traído la pandemia y la protesta social es la oportunidad que nos ofrece el mundo de repensarnos y corregir nuestros errores.



Solo nos queda la esperanza de que los jóvenes, los tibios y los abstencionistas decidan salir a votar. ¿Seré un iluso?



La droga es nuestra enfermedad, y nuestro remedio.



“Tanto en la sexualidad como en el arte la idea de progreso es absurda.” –Jean Baudrillard



Feliz Día del Padre para las madres que han tenido que asumir la crianza de sus hijos sin el apoyo del padre fugado o fallecido.



