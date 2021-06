Instantáneas 

Junio 06, 2021 - 06:35 a. m.

2021-06-06

Por:

Carlos Duque

Como dice mi tío uribista: Buena idea meterle fútbol a la protesta porque así despejamos las calles de todos esos vagos desadaptados sin necesidad sacar el Esmad.



¡Pilas muchachos! Todos a marchar hacia las sedes de la Registraduría, no para vandalizarlas o destruirlas, sino para inscribir la cédula y vigilarlas de cerca para evitar movidas chuecas. Las próximas elecciones, serán el plebiscito nacional por el cambio que reclaman los jóvenes.



Un día eres joven, disfrutando de una vida digna y feliz, y al siguiente estás furioso porque los muchachos que salen a protestar, dispuestos a morir reclamando su derecho a una vida digna y feliz.



Tan bacano que era cuando jugábamos a ser felices como niños ciegos ajenos al mundo de los desposeídos. Tan bello y doloroso que es abrir los ojos y llorar la miseria, la mezquindad e indolencia que hemos engendrado. El milagro de una peste que nos devolvió la visión.



A la vida se llega para ser joven. Aterrizar como joven y encontrar un mundo que ya ha sido saqueado por un pequeño grupo que se apoderó de las oportunidades, los sueños y la alegría de los hijos de la pobreza negándoles la opción de un futuro, es la infamia mayor.



Miserables un Estado, un gobierno y una sociedad que les niegan a los jóvenes el derecho a la felicidad de estar vivos y a la oportunidad de construir una vida digna. Los hemos condenando a engrosar las filas del narcotráfico, la delincuencia y la informalidad. No futuro.



Lo que los jóvenes están exigiendo es que les desbloqueen el futuro. No es tan difícil de entender.



País de sordos que le sacan los ojos a los jóvenes que se atreven a abrirlos.



Que de qué se quejan los habitantes de Providencia si el narcoaeropuerto está operando divinamente.



“Ya va llegando la hora de que el Gobierno le pida audiencia al pueblo”. -William Ospina.



Por fin entiendo: que el país ha sido saqueado y los DDHH violados, pero de buena fe.



Muy peligrosa la gente bien con armas de fuego.

