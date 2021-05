Mayo 30, 2021 - 06:35 a. m.

2021-05-30

Por:

Carlos Duque

“El país marcha bien.” –Duque en inglés.



Empezó su gobierno diciendo que la culpa de las desgracias que estamos viviendo la tenía el presidente anterior y ahora dice que el culpable es el próximo presidente. ¡Qué locura!



Llegó la hora de enfriar la cabeza encender el corazón y desarmar los ánimos para sentarse a dialogar y a firmar acuerdos. En serio.



No se trata de sentarse en una mesa a un diálogo de sordos entre el comité del paro y el Gobierno. Llegó el momento de una deliberación seria de toda la sociedad. Empecemos por inscribir las cédulas, las vamos a necesitar.



No es el horror por los muertos y heridos entre quienes marchan cantando o protestan destruyendo, y quienes los reprimen asesinando.

Es la estupidez y prepotencia de un Gobierno regido por pequeños humanos con ínfulas de superhéroes.



Vea pues. Que no eran los policías los que disparaban a los manifestantes sino los civiles que los acompañaban.



“La Historia niega las cosas justas. Hay periodos de tranquilidad en los que todo es mezquino y periodos de caos en los que todo es digno.” –Fernando Pessoa.



Todos quieren ser bomberos pero sin renunciar a sus instintos pirómanos.



Pesadilla. Soñé que llegaba la vacuna contra la pandemia de odio, violencia, corrupción, injusticia y desigualdad que nos azota, la marca era DD.HH. y que la mitad de la población no quería vacunarse e impedía a toda costa que la otra mitad lo hiciera. Aún no despierto.



Hace rato suspendí mi suscripción a la “Vickypedia” del uribismo.



Que para qué visitas de organismos de vigilancia de DDHH si aquí de eso no hay.



En esta era digital la fotografía pasó de ser testimonio y memoria a registro de amnesias instantáneas, “el olvido que seremos”.



Un día eres joven y al siguiente no entiendes a los muchachos.

Claro que la pandemia cambió la realidad. Nada tan exótico y grotesco como los jingles publicitarios, los desfiles de moda, los partidos políticos, la sección de farándula de los noticieros, las medias veladas, el esmoquin, los líderes de opinión y la majestad presidencial... (sigan ustedes la lista).

Sigue en Twitter @_carlosduque





