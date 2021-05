Instantáneas 

Mayo 23, 2021 - 06:35 a. m.

2021-05-23

Por:

Carlos Duque

Golpea duro ver la enorme distancia que separa a Bogotá de Colombia.



La protesta de Buenaventura es una manifestación Pacífica.



“Un mal gobierno alimenta una mala oposición.” – Alejandro Gaviria.



Y a la pésima imagen internacional que nos ganamos por cuenta del manejo violento que la fuerza pública le ha dado a la protesta, ahora al Minguerra le dio por meter a Putin en el baile. Genio.



Pilas, si tumban a Molano nos ponen a Ceballos.



Favor no echarle Glifosato al fuego.



¿Y por qué no juntar el odio de ustedes y el nuestro en una sola indignación contra la violencia, la desigualdad y la estupidez? La rabia unida, jamás será vencida.



De la Constitución paralela: “Dime cuánto tienes y te diré cuáles son tus derechos.”



Que el petrocastrochavismo se tomó a Standard & Poor’s.



Un presidente debe entender que su trabajo es resolver los problemas que registran las noticias y los libros de Historia.



¿Qué tiene de subversivo que la gente se lance indignada a las calles a exigir que se cumpla la Constitución del 91? Y el gobierno se dé el lujo de responder a la protesta violando los DD.HH.



Somos de constitución fuerte pero de moral frágil.



Claro que a nosotros los “buenos ciudadanos” que nos creemos de mejor clase nos cuesta mucho reconocer que hemos vivido de espaldas a la realidad del país. Llegó el momento de sacarnos de la cabeza ese arribismo mental que nos hace dueños de nada y esclavos del falso poder.



Favor correrse hacia la izquierda que aquí en el centro ya no cabemos.

No quiero joder, pero ¿para cuándo el plan de los cuatro años para la reconstrucción de Colombia?



Nadie sabe el pasado que le espera.

​Sigue en Twitter @_carlosduque