Instantáneas

Carlos Duque

Como publicista, no me arrepiento de haber sido el autor de la primera campaña del entonces candidato Álvaro Uribe en el 2002. Como ciudadano reconozco que me equivoqué votando por él, así como la he embarrado dando mi voto por otros con quienes no tuve vínculo profesional. El pasado es de todos, bienvenidos al pasado.



Si no fuera por los miles de videos de manzanas podridas violando los DD.HH. seríamos el país más democrático, pacífico y acogedor del mundo.



Después de la furiosa diatriba contra la reforma tributaria, Gaviria se reúne con Duque. Gaviria: “Bienvenidos al futuro”. Duque: “El futuro es de todos”.



¿Cómo así que la pobreza, el hambre, la desigualdad, el desempleo, el abandono, la miseria, la falta de oportunidades, la pandemia y la indignación, es terrorismo inteligentemente planeado y coordinado por la extrema izquierda nacional e internacional?



Lo que nos deja ver el paro es que detrás de la alegría y la salsa de los caleños se esconde el dolor, la miseria, el racismo, la desigualdad y la indiferencia de nuestra clase dirigente.



El insulto en las redes no es opinión, es violencia.



Indolencia es el ‘importaculismo’ con el dolor de los otros: “Puñalada en barriga ajena...”



A Iván Duque hay que reconocerle que logró lo que en veinte años ningún poder había conseguido: derrumbar el mito Uribe.



Colombia, país de las investigaciones exhaustivas sobre crímenes de Estado que terminan exhaustas en el silencio de los organismos judiciales.



El Presidente debería aprovechar para transmitir en vivo los diálogos con los promotores del paro, en un programa que se llame:

“Conversación y Acción”.



Un Ministro de Cultura que llama vándalos y delincuentes a indígenas que protestan derribando las estatuas de Sebastián de Belalcázar y Jiménez de Quesada, confunde cultura con buena educación. No tiene idea de historia. Mincultura Naranja.



Sobre los disturbios que terminaron a bala en Ciudad Jardín, dice Noticias Caracol Cali que fue un enfrentamiento de indígenas vs ciudadanos. Cómo serán de racistas que ni se dan cuenta de lo que dicen. Así es imposible hacer periodismo.



Demasiado país para tan poquito Presidente.

