Instantáneas

Mayo 09, 2021 - 06:20 a. m.

2021-05-09

Por:

Carlos Duque

Lo que más me preocupa es que el presidente cada día se ve más repuesto y rozagante.



Iba a preguntar en qué van los 100 días de la reconstrucción de Providencia y Santa Catalina pero creo que este no es el momento.



Oxígeno urgente necesita este gobierno pero tiene bloqueada las vías de acceso.



Eso de “mejor malo conocido que bueno por conocer” no aplica en este momento. Seguiremos buscando, sorry.



No hay peor presidente que el que no sabe gobernar. Por ahora debemos rodearlo para impedir que siga profundizando la tragedia.



¿Dónde estará el encargado de preparar el Power Point del nuevo diálogo nacional que nos sacará de la tormenta?



Condenan el diluvio que ellos mismos provocaron y corren a refugiarse en el Titanic encallado para salvar su pellejo. Delirante.



Después de un traumático embarazo de más de 9 décadas estamos siendo testigos del doloroso parto en el que la madre Patria da a luz la nueva generación que hará posible un próximo país del que solo podemos esperar que sea diferente.



En medio de la polarización extrema a la que hemos llegado no entiendo ese llamado a trabajar ‘unidos’. El diálogo constructivo entre adversarios es lo único que nos puede salvar. De eso se trata un acuerdo de paz, si aún no lo hemos entendido.



Como en toda guerra, necesitamos negociar una tregua y corredores humanitarios que permitan abastecimiento vital a los pobladores.



Pregunto: ¿No será este el momento de ponernos serios con un definitivo proceso de paz que incluya a los distintos actores con poder de desestabilización del orden constitucional, sean estos empresarios, artistas, políticos, guerrilla, disidencias y grupos ilegales con incidencia política?



¿Desde cuándo nos inventamos nuestra propia carta universal de DDHH que autoriza controlar y castigar el vandalismo aplicando la pena de muerte a delincuentes y manifestantes indiscriminadamente?



Sigue en Twitter @_carlosduque