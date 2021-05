Instantáneas

Mayo 02, 2021 - 06:35 a. m.

2021-05-02

Por:

Carlos Duque

Vea pues. Que la verdad es que la reforma propuesta por el gobierno es una obra maestra de finanzas públicas que nos salvaría de la miseria y la mala nota de las calificadoras de riesgo pero que la pobreza, el desempleo y la dignidad no tienen ni puta idea de economía.



Que el problema no es la reforma sino el texto y que la solución es cambiarlo y ya. Y que no sigan jodiendo en la calle que nos van a contagiar a todos.



No entiendo. Que no retiran la reforma pero que están dispuestos a maquillar el cadáver con un nuevo texto y llevarla al Congreso para la autopsia del adefesio mientras el país se sigue incendiando para regocijo de Uribe y Mindefensa.



Colombia dice: “Reforma sí pero no así”, y el gobierno responde: “Consenso no, Congreso sí”.



Lo que vemos son millones de colombianos de las clases medias y populares protestando contra la indolencia del gobierno y su infame reforma, y a grupos de delincuentes que aprovechan para robar, incendiar buses y causar daños.



Como dice la tía Rosita: “Estoy dispuesta a aceptar la reforma si retiran a Duque”.



Cientos de miles de personas salieron a protestar, pero para la inmensa mayoría de colombianos la calle de la indignación va por dentro.



Qué tal el fallo de la magistrada Villamizar del Tribunal de Cundinamarca que ordena postergar el paro e ignora que este es el paro nacional aplazado por año y medio a raíz del famoso monólogo nacional convocado por Duque y que quedó en nada.



Tan bueno que era cuando futuro era sinónimo de esperanza.



Que Duque no tenía la menor idea que en la reforma habían incluido IVA a la canasta familiar, a las honras fúnebres, a la gasolina, aumento a los servicios públicos e impuesto a las pensiones. Peor aún, no tiene idea de gobernar.



Al que no quiere vómito se le dan dos vasos.



Una cosa es la tendencia que muestran encuestas y otra las encuestas tendenciosas.



