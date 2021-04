Instantáneas

Abril 25, 2021 - 06:35 a. m.

Por:

Carlos Duque

Cuando salgamos de la pandemia voy a tener un lindo ropero vintage.



Mi ropa quiere salir del clóset.



La pandemia ha puesto a prueba eso que llamamos ética, humanismo y solidaridad. Para la muestra el botón de los laboratorios farmacéuticos y sus vacunas de marca. El negocio manda.



No entiendo esos multimillonarios nuestros que prefieren correr el riesgo de irse a evadir impuestos a España cuando aquí se los subsidian.



La moda ahora es fugarse de la cárcel saltando el muro que da hacia el patio de impunidad de la Fiscalía. El nuevo prófugo es Prada.



Embargado Hidroituango. Apague y vamónos.



Se agotan las vacunas, y la paciencia.



¡Última hora! Intubada la reformada.



Aprobar ese grotesco King Kong tributario para salvar las finanzas del Estado es como subirse al Titanic para sobrevivir al diluvio.



Para Carrasquilla una docena de huevos vale $1800 que es lo que costaba la gallina en la reforma tributaria de 1990.



Lo que pasa es que tenemos un presidente que solo dice lo correcto cuando miente.



Tan chévere que era cuando futuro era sinónimo de esperanza.



Imposible ser optimista sobre el futuro que nos espera a los colombianos. La única esperanza que nos queda, incluidos los uribistas, es que se termine este gobierno.



Al menos nos quedan el arte, el teatro, la poesía, la música y los libros. El resto es esta alucinante ficción que estamos viviendo.



Según las encuestas, el gobierno uribista va mal porque en 20 años no ha podido acabar con la pobreza, la violencia y la corrupción a la que nos tiene sometidos la izquierda petrocastronarcochavista, y por lo tanto, si las elecciones fueran hoy, Petro sería presidente. No entiendo.

​Sigue en Twitter @_carlosduque