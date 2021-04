Instantáneas

Abril 11, 2021 - 06:35 a. m.

2021-04-11

Por:

Carlos Duque

“Una vez más es claro que, mientras los demócratas se enredan en pulsos bizantinos, aniquiladores e imaginarios, allá arriba la ideología es perpetuarse, prorrogarse en el poder sea como sea, cueste lo que cueste” -Ricardo Silva Romero.



El grotesco diseño de las reformas tributarias demuestra que si no fuera por esos 25 millones de pobres y asalariados los gobiernos no tendrían de dónde recaudar impuestos suficientes para subsidiar los grandes poderes económicos. ¿Y para cuándo eso de la reforma estructural?

Gracias a la pandemia al fin pude entender la popular frase: no hay cama para tanta gente.



Si aún recuerda el día en que asesinaron a Gaitán ya debería estar agendado para la segunda dosis.



Hasta el humor se volvió tristeza en medio de la catástrofe. Duele sonreír.



El plan de vacunación marchaba viento en popa hasta que llegaron las vacunas.



Llegué a pensar que el nuevo lema de campaña de Marca País, “Colombia, el país más acogedor del mundo”, se había adoptado en desarrollo del Estatuto de protección temporal para migrantes venezolanos. Me parecía más adecuado el slogan de la anterior campaña: “El riesgo es que te quieras quedar”.



“El lenguaje político está diseñado para que las mentiras suenen veraces y los crímenes parezcan respetables”. Siquiera tenemos las palabras. -Alejandro Gaviria



El único funcionario de este gobierno sin asesor de imagen es el presidente.



Juguemos a que usted proponía una reforma tributaria que la clave IVA del 19% a la sal, el azúcar, el café y el chocolate para que todo el mundo se emberracaque por semejante exabrupto y entonces llega Tomás y la hunde y el uribismo queda como el guardián de la equidad y la justicia y usted como un idiota. Porque ¡ojo con el 22!



Tan chévere ser al mismo tiempo gobierno y oposición.



Cualquier candidato o candidata que tenga la posibilidad de derrotar al uribismo en el 22 es castrochavista.



En cuarentena la calle va por dentro.

