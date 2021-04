Instantáneas

Abril 04, 2021 - 06:35 a. m. 2021-04-04 Por: Carlos Duque

Despertarse, preparar un buen café, meterse a Twitter y revisar las noticias, memes y peleas de turno, dar likes y retuits. Trinar emputado porque vamos de mal en peor y dedicarse a la trascendental tarea de contar likes sentado a la espera de que alguien haga algo por este país.



Empiezo: Que debemos comprar nuevos aviones de combate porque la flota que tenemos es obsoleta. Qué estupidez, no han entendido que lo anticuado y extemporáneo es bombardear desde el aire la pobreza y el abandono que no atiende el Estado en tierra.



Y la excusa de que se trata de defender la soberanía territorial de posibles agresiones del vecindario es igualmente grotesca. A falta de diplomacia el gobierno se dedica a dar plomo verbal que ahora pretende acompañar con chicanería militar.



El distanciamiento social es cada día más grande. Y todavía nos falta la reforma tributaria.



Terror a la izquierda, pánico a la derecha y recelo al centro. Tenemos mucho de qué hablar y poco tiempo para actuar.



Pongámonos serios. Ni la izquierda es Petro, ni el centro es Fajardo, ni la derecha es Uribe. Simplificar hasta ese nivel la lectura política de nuestra realidad es una ofensa a la inteligencia.



El centro es hoy el laboratorio de reflexión política que nos permitirá decidir la dosis de medicina de izquierda que requiere Colombia para salir sin matarnos de la brutal crisis social, económica y moral en la que estamos atrapados. Escuchémonos.



Guerra en el Cauca y legalización en EE.UU. Nosotros ponemos los muertos y la miseria y ellos se quedan con el negocio.



Este gobierno, cuya consigna es abrir caminos de reconciliación porque “El futuro es de todos”, por el contrario lo que ha hecho es tratar de demoler el esperanzador puente que dejó el proceso de paz y con particular torpeza se ha dedicado a construir precipicios.



Cumplimos un año de aprendizaje de covid y dos y medio de aprendizaje de Duque. Y nada que aprendemos.



“No abandonen el barco de la creación. Es el único lugar donde no se naufraga”. Maestro Santiago García.



