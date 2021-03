Instantáneas

Marzo 28, 2021 - Carlos Duque

Estamos otra vez en la inmunda.



Titular de la W Radio: “Duque pide dar con los responsables del atentado del Cauca”. Traducción: Duque le pide al presidente Duque dar con los responsables del atentado del Cauca.



Dios mío , en tus manos encomendamos este día que ya pasó y la Semana Santa que llega.



Semana Santa: la procesión va por dentro.



Y a todas estas, ¿Qué estará pensando nuestra Comisión de Sabios? Quisiéramos saber qué ideas y recomendaciones propone ese laboratorio de pensamiento para el rediseño del país en medio de la gran crisis.



Todos los gobiernos elogian en sus discursos a los sabios y expertos en educación, cultura y ciencia (que los tenemos de talla mundial), pero a la hora te tomar decisiones solo tienen en cuenta los intereses de la banca internacional y de los políticos de turno.



Para la muestra un botón. La reforma tributaria con la que el gobierno pretende exterminar la clase media y ampliar la miseria en medio de la pandemia fue diseñada por cinco gringos expertos contratados por Carrasquilla, porque: “Stab in another's belly does not hurt”.



El tráfico de drogas es la puerta de entrada a adicciones más fuertes, como la codicia desaforada por el poder político.



Aquellos niños que la indolencia e incapacidad del Estado no protege ni logra educar serán adoctrinados y reclutados por la pobreza, la ignorancia y la violencia de la delincuencia y convertidos en máquinas de guerra. Entonces serán bombardeados por el mismo Estado.



Secuestrada por ridículos narcisismos de poder y pornopolítica, nuestra democracia se convirtió en una empresa de bolsillos particulares, sin alma ni corazón. Monumental reto de reconstrucción tenemos los ciudadanos. ¡Ojo con el 22!



Y ‘honorables’ parlamentarios intentando prorrogar el periodo de Duque por dos años. Menos mal se logró hundir esa grotesca arca en la que pretendían salvarse del inminente diluvio electoral los animales de la politiquería. Castigo divino.



Fórmula infalible: hazlo simple y espectacular.

