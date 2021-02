Instantáneas

No insistan, Duque no admite consejos, solo críticas y memes.



País de las falsas promesas, falsos positivos, falsos testigos, falsas noticias y falsas verdades.



Ya nos acostumbramos a los falsos testigos que juran decir la verdad que el libreto de los abogados del procesado les dicta a cambio de reducción de penas. Y así los verdaderos culpables son condenados a impunidad perpetua.



No hagamos a la naturaleza lo que no queremos que ella nos haga a nosotros. Simple.



Vacunas para erradicar el covid, Glifosato para sembrar el cáncer.

Este gobierno es una cortina de humor negro.



Todavía hay quienes se niegan a aceptar que la JEP es una CORTE de justicia ESPECIAL para la PAZ no un tribunal de justicia ORDINARIA. Que por mandato CONSTITUCIONAL, producto de los ACUERDOS, su misión no es juzgar delitos comunes sino crímenes de GUERRA cometidos por TODOS sus actores.



Produce escalofrío pensar que en los archivos muertos de la Fiscalía están enterradas cuatro mil víctimas de falsos positivos más de las que muestran sus propias cifras. La JEP descubriendo fosas comunes en los sótanos del Estado.



“Muchos de los futurólogos dicen que la persona que está estudiando hoy en la universidad va a cambiar cinco veces de oficio en su vida. No de trabajo, sino de oficio. El conocimiento nunca había sido obsoleto tan rápido como ahora” – Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional.



Radiografía de la perfidia: se congelan los procesos judiciales y se calientan las vacunas.



“El infierno es un país donde hay mediocres, y gobiernan” – Daniel Samper Pizano.



Qué año tan largo, ya completamos catorce meses de este 2020.



El pasatiempo de las masas es crear ídolos para tener el placer de derribarlos.



Como aseguran los expertos: Dios mediante.



La indignación expresada con belleza es revolucionaria.

