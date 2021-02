Instantáneas

Febrero 14, 2021 - Carlos Duque

¡Liberen a Duque!



Colombia es el mejor moridero del mundo: en el 2016, el 29% del total de asesinatos contra defensores de DDHH en el mundo sucedieron en Colombia. En 2019, el 33%. En 2020, el 53,5%: 177.



No todo lo que se mueve entre Petro y Uribe es centro tibio. El centro es esa enorme masa crítica líquida donde están los votos que deciden qué dosis de izquierda o derecha prefieren elegir como próximo gobierno. El centro es la despensa de votos.



La publicidad ha muerto. Los avisos de prensa, las cuñas de radio y comerciales de Tv pasaron de moda. ¡Bienvenidos el periodismo políticamente correcto, la libertad de expresión patrocinada, el publirreportaje, los realities, el gobierno anunciante, los influencers y las fake news!



Para expresar la opinión no importa la orientación política del medio periodístico. En una verdadera democracia los medios son también escenarios de debate y conversación entre contrarios. Rechazar a Semana como escenario de debate y conversación derecha-izquierda es señal de miopía. La ciudadanía tiene derecho a contrastar opiniones.

Primero cambiaron al director del Centro de Memoria Histórica, luego a la directora de Parques Nacionales y ahora al director del Museo Nacional. En fin, ‘el olvido seremos’.



Una reforma tributaria no deja ver la el atraso de las vacunas.



La candidatura presidencial de Alejandro Gaviria avanza con mayor rapidez en los medios que en el apetito político del exmimistro.



La regularización de migrantes venezolanos le da a Duque más puntos de imagen favorable que 10 meses de televisión.



¿Ya propuso alguien del CD prohibir las encuestas para acabar con la mala imagen de gobierno?



Y cuando despertó la pandemia aún estaba ahí.



“Los que nacen ricos tienen la opción de ser buenos, los pobres no.” -Diálogo de la película El Tigre Blanco en Netflix.



