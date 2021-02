Instantáneas

Febrero 07, 2021 - 06:35 a. m. 2021-02-07 Por: Carlos Duque

Sorprende la miopía de las fuerzas de oposición que para enfrentar a la extrema derecha insisten en la desprestigiada figura de las coaliciónes sin tener en cuenta la opinión de la ciudadanía. Más de lo mismo. ¿Para cuándo un programa común que responda a los desafíos del próximo país?



Sería un desperdicio ver a Alejandro Gaviria compitiendo en el combo de aspirantes por una candidatura del centro izquierda cuando podría jugar un papel trascendental liderando un laboratorio de ideas, independiente con representación ciudadanía que sirva como base de un programa progresista.



El rector de la Universidad de los Andes sería la cabeza ideal, no como candidato sino como académico, para guiar un proceso creativo de deliberación nacional sobre el país que nos llega. Una conversación cuyas reflexiones sirvan de base para el programa de gobierno del candidato de centro izquierda.



Necesitamos menos debate y más deliberación, menos confrontación y más reflexión, menos rivalidad y más imaginación. Tenemos que hablar.

Cuando cometer errores es el método de lograr el objetivo. ¿A quién favorecen los ‘errores’ que han bloqueado las extradiciónes a Colombia de alias ‘El Zarco’ y Mancuso?



Quienes criticamos al gobierno por la ambiguedad y falta de transparencia con que ha manejado el tema de las vacunas no lo hacemos por animadversión política, denunciamos la amenaza de muerte que esto significa para millones de colombianos.



Recordaremos el Covid como aquella época sombría en la que el miedo, la ausencia de abrazos, los domicilios y las vacunas se pusieron de moda.

¿Y para cuándo los abrazos presenciales?



“La pandemia ha convertido los países en hospitales, y los hospitales no son seductores. Los gobernantes y los políticos han perdido escenarios de seducción” –Gilles Lipovetsky en la interesante charla con el periodista Antonio Morales en el Hay Festival.



Lo mejor es vacunarse para curarse en salud.



Debemos reconocer que este gobierno interpreta a cabalidad eso de ser y parecer. Es tal cual lo que parece.



¿No hay mal que por bien no venga? Amanecerá y veremos.



