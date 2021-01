Instantáneas

Enero 31, 2021 - 06:35 a. m. 2021-01-31 Por: Carlos Duque

Cosa tan sospechosa e infantil la falta de claridad del Gobierno con la ciudadanía y organismos de control sobre las vacunas. Cuál es el problema con que sepamos la verdad, errar es humano pero gobernar exige transparencia sobre lo público.



Que no es cierto que los negociadores de las vacunas no hablaran inglés. Es decir, que la embarrada es que no eran negociadores idóneos.



Vea pues. Que el 20 de febrero vamos a estar muy pinchados porque empieza la vacunación pero aún no se sabe cuándo llegarán las vacunas.



Es urgente que lleguen las vacunas para poder empezar a joder por la logística de la vacunación.



En medio de este prolongado aislamiento necesitamos que el arte y la creación se libere de los museos, las galerías y los salones privados y se traslade a la calle y a las redes. A propósito, magnífica labor del Hay Festival virtual. Un placer en medio del desasosiego.



Tuvimos semana de encuesta. Pudimos ver cuánta gente dice Sí o No sobre algunos temas cruciales y cómo los medios y programas de opinión se encargan de inventar las razones por las que la gente opina Sí o No.



Bienaventurados los que se quedarán sin vacuna porque de ellos será el reino de las UCI. (Si alcanzan).



Cada nueva masacre trae su consejo de seguridad y la respectiva recompensa.



No sé si es pesimismo o cautela pero ojalá toda esa extraña situación con las vacunas no sea la antesala de un año electoral cargado de corrupción política con la aparición de la oferta siniestra del combo cédula-vacuna-voto.



Pienso que a las vacunas les sobra ciencia y les falta poesía. Les sobra negocio y les falta humanidad.



Ni prevención ni acción, solo televisión.



¿Desinformar vale como contribución al necesario proceso de desaprender tanto cuento y fábula con que hemos sido educados?



La protesta es la oración de los rebeldes.



Sigue en Twitter @_carlosduque