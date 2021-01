Instantáneas

Enero 24, 2021 - 06:35 a. m. 2021-01-24 Por: Carlos Duque

Uno es de donde lo vacunan. Por ahora soy de la Dian.



Un juicio a Donald Trump o a Diomedes Díaz después de idos solo sirve para vender más sus canciones.



Y Trump se ‘retira’ a seguir dividiendo el país desde su Ubérrimo de la Florida.



La protesta razonable es la oración de los que se rebelan.



Que cómo se le ocurre a Margarita Rosa decir que el catolicismo es misógino, cuando la misógina y machista es la sociedad que ha sido educada política y emocionalmente durante siglos por la Iglesia Católica bajo su régimen patriarcal.



El acuerdo de paz es la vacuna contra la peste de la infamia, la desigualdad y violencia que nos ha azotado por décadas pero este gobierno ha hecho todo lo posible por dejar vencer la segunda dosis.

Ojalá el gobierno Biden ayude a salvar el proceso como lo ha anunciado.



Duque alerta que en el 2021 habrá más muertes por el covid, pero se le pasó advertir que en el 2021 morirán más líderes sociales,

ambientalistas, defensores de DDHH y reinsertados.



¿Quienes votaron por Duque y defienden su gestión lo hacen porque lo consideran un buen presidente, o porque no se atreven a contradecir a Uribe?



Somos orillas opuestas de un mismo río. Es imposible unirlas pero podemos respetar el trabajo honesto que le toca a cada cual desde el margen que le corresponde para defender la vida. El río no es la frontera, es el lugar de encuentro. Es la democracia.



Fin de la xenofobia mediática. Los delincuentes venezolanos ya no son venezolanos sino extranjeros.



Me gusta más llamar cepa que linaje a esas copias asquerosas del virus.



Entra Armando Benedetti, sale Ángela María Robledo. Errar es humana.



En el mapa geopolítico planetario del covid somos el Chocó del mercado de las vacunas.



