Instantáneas

Enero 17, 2021 - 06:35 a. m. 2021-01-17 Por: Carlos Duque

Y se puso de moda que esos gobernantes que no tienen nada para mostrar se echen discursos anunciando cosas que no van a cumplir.



Yo ya estoy vacunado contra los comunicados oficiales de prensa.



¿Cómo así que si seguimos jodiendo con lo de los acuerdos de confidencialidad con los laboratorios no habrá vacuna?



No confundir acuerdos de confidencialidad con contratos firmados.



El ‘acuerdo de confidencialidad’ no es otra cosa que el compromiso de no revelar las condiciones del negocio con los laboratorios. Reglas de mercado, que tratándose de salud pública atentan contra el principio de transparencia que rige para todo lo público. Health & Business.



Tan bueno que era cuando nos íbamos a vacunar en febrero.



Imposible disfrutar estos días soleados, saludables y en familia sabiendo que hay tanta gente comiendo mierda.



No deja de ser sospechoso que los gringos se hayan demorado cuatro años para darse cuenta que Trump era un tipo peligrosísimo. Empezó su presidencia ordenando la construcción del muro en la frontera mejicana.



Lo que deja claro la tragedia que estamos viviendo es la urgencia de un cambio de actitud ciudadana hacia las elecciones del 2022 para derrotar la corrupción y el oportunismo politiquero, necesitamos un elector más consciente, es decir, un milagro, ¡manos a la obra!



El clima cambia, el universo evoluciona, la ciencia y la tecnología avanzan, el virus muta, y nosotros seguimos inamovibles jugando con los métodos del fracaso.



En estos tiempos de transformación e incertidumbre planetaria necesitamos menos expertos y más imaginación.



Aquí echando de menos cuando la palabra futuro era sinónimo de esperanza.



Dice el slogan del gobierno Duque: “El futuro es de todos”. ¡Qué susto!



Vengo del futuro. No vayan.



