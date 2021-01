Instantáneas

Enero 10, 2021 - 06:35 a. m. 2021-01-10 Por: Carlos Duque

Que no hay una fecha definida pero que tendremos vacuna, Dios mediante. Y así.



Amigos, el covid y Trump están sucediendo en la realidad, no en Netflix.



No está claro si lo que estamos viendo es el fin o el comienzo de la era Trump.



En EE.UU., el trumpismo trató sin éxito de tomarse el Capitolio. Aquí se tomó el Capitolio, la Presidencia, la Fiscalía, la Procuraduría…



Y nosotros tan dados a copiar todo lo que hacen los gringos. Qué susto.



Bloquear la cuenta de Twitter de Trump es como vacunar al murciélago causante del virus cuando ya la mitad de la población está infectada.



Vicky, Salud y María Isabel juntas: se mueve la cosa del periodismo con agenda política.



Nada tan tenebroso como la confabulación entre un periodismo servil con el poder y la justicia corrupta.



No se desgaste tratando de convencer a la brava a gente que no está de acuerdo con usted. Las razones que usted tiene para justificar lo que piensa y hace solo le sirve a quienes piensan y hacen lo mismo.



Para combatir el miedo y la incertidumbre en tiempos de crisis solo hay dos caminos posibles: el emocional, afecto/religión, o el creativo, arte/ciencia.



“Muchacho no salgas le grita mamá, pero él hace un gesto y orondo se va”, y regresó a la mañana siguiente a infectar a toda la familia.



La pandemia se recrudece. Para salir adelante, no salir, quedémonos en casa.



La única diferencia con las tumbas de los faraones egipcios sepultados con sus bienes y alimentos preferidos es que a nosotros nos enterraron vivos con nevera, tele y celular.



