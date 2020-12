Instantáneas

Diciembre 13, 2020 - 06:30 a. m. 2020-12-13 Por: Carlos Duque

La pandemia desnudó la farsa del ‘encanto’ de la Economía Naranja. Los recursos presupuestales para la tal reactivación económica desprecia los emprendimientos y Mipymes. El presupuesto está dedicado a subsidiar grandes empresas. Crece la informalidad.



Los canales públicos en el 2021 y la parrilla contratada de programación Duque: Nerdflix.



La obsesión televisiva presidencial en medio de la pandemia es un atentado contra la salud mental de los colombianos. Esta delirante ‘tvdemocracia’ nos está chiflando.



Por irresponsabilidad de la gente hay rebrote mundial del covid. Los seres humanos somos rebrutos.



Cerrado el Túnel de La Línea tres meses después de su inauguración. Que solo falta la carretera que los conecta y que en adelante no llueva. En dos meses se reinaugura.



¡Lista la vacuna, no empujen, hagan cola que para todos hay! Primero los países ricos, luego los ricos de los países pobres y después lo que la corrupción en el sistema de salud deje para la población más vulnerable de los países pobres. Y esperen la privatización del agua. En fin, la civilización.



Privatizada el agua. ¿Y para cuándo la privatización del aire?

No entiendo al gobierno hablando de Colombia como potencia turística mientras la mitad de los territorios más bellos están fuera del control del Estado, plagados de narcotráfico y violencia armada. ¿Cómo concilian inseguridad con turismo?



En esta Navidad la Sagrada Familia es la nuestra.



Nada qué hacer. Prohibir la pólvora es como prohibir la guerra o la estupidez. Contra la irracionalidad no hay vacuna.



Nada tan falso como la obra de un artista que se copia a sí mismo.



Para Paul Klee el artista no es ni servidor ni señor, “simplemente un intermediario entre la tierra y el universo.” El galerista vendría siendo el intermediario entre el universo y el banco.



