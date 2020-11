Instantáneas

Noviembre 29, 2020 Por: Carlos Duque

Después del debate de los senadores Petro, Cepeda, Sanguino y Barreras al perverso Néstor Humberto Martínez queda claro que a la Madre Patria enviaremos como embajador un traidor a la patria.



Martínez, en complicidad con la DEA logró tenderle una emboscada a los Acuerdos de Paz que le ha generado al país nuevas disidencias y arremetidas de violencia. Entonces el gobierno Duque decide tomar la justicia por su propia mano y como castigo le dan embajada por cárcel.



Aquí lo que prospera es la impunidad de rebaño.



La muerte de Maradona destapó toda la tristeza de la humanidad acumulada por cuenta de un largo año de pandemia y tragedias planetarias. La excusa perfecta para llorar nuestra vulnerabilidad.



Pelé, Messi y Maradona: tres futbolistas distintos, un solo dios verdadero.



Vea pues, todo liderazgo liberal o de izquierda por fuera del petrismo será considerado uribismo solapado.



Ya vamos en que el tal ‘centro’ no existe y que el espectro político se divide en izquierda, centro izquierda, liberalismo y extrema derecha.



Después de la inagotable discusión de esta semana sobre qué es el ‘centro’, resumo el debate en esta frase de la tía Rosita: “Si me toca escoger entre Petro y Uribe sin dudarlo me quedo con Petro, pero de lejitos”.



Ya salimos del día sin IVA, ¿y para cuándo el día sin masacre?



Semana lanza la candidatura presidencial de Tomás Uribe y entonces hace su aparición estelar Simón Gaviria. El comienzo delfín.



Mientras la JEP desentierra víctimas de falsos positivos en Dabeiba el Centro Democrático busca desesperadamente enterrar a la JEP.



Cuando la realidad tiene título de poema. Lloró es una población chocoana que tiene nombre de invierno y de tragedia desde su fundación en 1674.



Por cuenta del invierno estamos otra vez en la inunda.



