Instantáneas

Noviembre 22, 2020 Por: Carlos Duque

Tratándose de vacunas contra pandemia es un exabrupto hablar de consumidores. Frente al covid todos los seres humanos somos pacientes, no grupos objetivo de mercado. No se trata de una competencia de empresas lanzando cada cual su vacuna como si se tratara de yogures.

Una buena noticia sería que ante la amenaza mundial de la pandemia todas las farmacéuticas compartieran su conocimiento científico en una sola vacuna para bien de la humanidad. En un mundo tan desigual la mayor muestra de capitalismo salvaje es precisamente la monetización y privatización de la salud.



Contra los huracanes no hay vacuna y no funcionan el tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento. Lo único que sirve es una efectiva “prevención y acción” por parte de los gobiernos, cosa que jamás opera. Pero como siempre, la tragedia es aprovechada por la porno política disfrazada de solidaridad.



Para muchos fue más grave el desastre del 6-1 de la Selección frente a Ecuador. Aunque más que un desastre fue una masacre, o como dicen desde el gobierno: un homicidio colectivo.



Prevención y acción:

Llega el presidente con uniforme de bombero al lugar de la tragedia:

- ¿Dónde es el incendio?

- Fue ayer presidente.



Realidad es la tragedia de San Andrés y Providencia y las inundaciones de la ola invernal que han dejado en la miseria a miles de familias en todo el país mientras el presidente anuncia “prevención y acción” desde los salones de Palacio.



Cuando la realidad tiene nombre de poema. Lloró es un municipio chocoano que tiene nombre de invierno y tragedia desde su fundación en 1674.



Los medios y la opinión española se prepararon para recibir a Néstor Humberto como se merece sacándole los trapitos de la Ruta Sol y tantos otros que muchos medios colombianos han guardado discretamente.

Comienza una nueva era de la revista Semana: salen los periodistas, entran los políticos.

