Instantáneas

Noviembre 15, 2020 - 06:30 a. m. 2020-11-15 Por: Carlos Duque

Toda Semana pasada fue mejor.



¿Qué hará la Semana entrante con los suscriptores de la Semana pasada?



Se reorganiza el poder del periodismo, los medios, las redes y la política. Arrancó el 2022. A alquilar balcón porque esto será otro nivel de campaña.



Los periodistas que se han visto obligados a salir de Semana agregan a sus atributos profesionales de valentía, fiabilidad y ética un valor humano superior: dignidad.



Estampida de periodistas en Semana. Extravagante estrategia de mercadeo para atraer nuevos suscriptores.



Dios mío, en tus manos encomendamos la Semana que ya pasó y la Vicky que llega.



Y desde este martes María Jimena Duzán entra al equipo de W Radio. Y entretanto, ¿qué se estará preguntando María Isabel?



Las redes sociales se convierten en campo de refugiados del éxodo de periodistas de los medios.



Increíble que todavía hayan periodistas de medios que no han logrado entender que la era de la comunicación unidireccional ha muerto. Gracias a las redes sociales ya no hay audiencias pasivas; hoy la ciudadanía confronta e interactúa en tiempo real con la opinión e información de los medios. No es matoneo, es comunicación social.



La verdad ya no sorprende, el misterio ha muerto.



En el Centro Democrático se discute acaloradamente sobre cuál ha sido el error más grave que ha cometido Uribe, si haber instalado en la presidencia a Santos o a Duque.



Trump tendrá que irse, pero dejó levantado un monstruoso muro de racismo, populismo, xenofobia, machismo, falsedad y estupidez que divide en dos al pueblo norteamericano. Monumental reto para Biden y su equipo de gobierno. Que la fuerza los acompañe.



Vengo del futuro, ¡ojo con el 2022!



