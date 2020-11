Instantáneas

Noviembre 08, 2020 - 06:35 a. m. 2020-11-08 Por: Carlos Duque

“Make America great again” fue la consigna de Trump que los norteamericanos hicieron realidad votando por Biden.



Me gusta la victoria de Biden porque quisiera ver un posible gobierno de Kamala Harris.



Trump es a la democracia lo que el Covid a la salud pública. En ambos casos la vacuna está en veremos.



Estamos mamados de los expertos que nos explican en los medios por qué las predicciones de los expertos se equivocan. Tienen la insólita facultad de predecir el pasado.



Y el tapabocas tampoco parece funcionar para detener el contagio de la pandemia de estupidez, racismo, machismo, misoginia, sexismo, xenofobia y autoritarismo en USA. Rebrote universal.



Y cuando el pueblo norteamericano despertó, el trumpismo jurásico todavía estaba ahí.



No es Biden quien recupera la presidencia. Es el pueblo norteamericano que con su voto rescata la democracia eligiendo y confiándole el poder y la administración a un ejecutivo responsable como Joe Biden y a Kamala Harris, su vice.



No puedo evitar el pesimismo frente a las elecciones gringas. Cualquiera que sea el resultado nosotros perdemos.



¿Prohibir el consumo recreativo de la marihuana protege la salud pública, o el negocio del narcotráfico?



Ya va siendo hora de que Duque nos aclare cuál país está gobernado, porque definitivamente no es Colombia.



70% de imagen negativa del presidente Duque en las encuestas no significa que el castrochavismo se apoderó del país sino que la gente está cansada de la indolencia e ineptitud del gobierno.



“Colombia es el país más desigual, según el Índice de Desarrollo Regional para América Latina”. Y de esa desigualdad imaginen la cuota que paga la mujer.



Estamos viendo mucho interés en fumigar las matas de coca pero poco empeño para caerles a los narcotraficantes.



Sigue en Twitter @_carlosduque