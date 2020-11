Instantáneas

Noviembre 01, 2020 - 06:30 a. m. 2020-11-01 Por: Carlos Duque

Qué mujer espectacular Patricia Linares. Tres años al frente de la JEP sorteando con prudencia inteligencia y serenidad toda clase de ataques infames y misiles de los enemigos de los acuerdos. Quienes votamos la Paz viviremos agradecidos.



¿Han notado que según los medios, los abogados y los jueces el amor es el culpable de los delitos de violencia contra la mujer y que quien los comete es el otro yo del agresor que aparece en un momento de locura, de ira e inmenso dolor, de alicoramiento o drogas?



¿Y qué pasa si Biden gana las elecciones como lo pronostican encuestas y expertos, pero Trump argumenta fraude y se niega a entregar la presidencia al ‘petrocastrochavismo’ de los demócratas? No sé, de ese man y en ambiente de pandemia, se puede esperar cualquier cosa.



Según las firmas de opinión Cifras & Conceptos e Invamer Gallup Duque la tiene encuesta arriba.



El 70% de imagen negativa del presidente Duque en las encuestas no significa que el castrochavismo se apoderó del país sino que la gente está cansada de la indolencia e ineptitud del gobierno.



Se aprende de los errores. La labor de Iván Duque como gobernante es equivocarse a fondo para que los colombianos aprendamos a elegir bien en el 2022.



No demoran en declarar que según informes de inteligencia la Marcha por la Vida de Firmantes de los acuerdos y desmovilizados Farc está infiltrada por la Minga.



No entiendo bien cuáles serían los ejes de la nueva Constitución que quieren los chilenos pero el solo hecho de que la mitad de los miembros que deberán diseñarla y redactarla sean mujeres ya garantiza una carta transformadora en cuanto a brecha de género.



La vida te da torpezas.



Yo frente al espejo:

–¿Y ahora quién podrá salvarme?

–¡Yoooo!



Aprovechemos el halloween para quitarnos el disfraz.



Xenofobia + aporofobia: repudio al extranjero pobre.



