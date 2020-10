Instantáneas

Octubre 25, 2020 - 06:35 a. m. 2020-10-25 Por: Carlos Duque

Qué decepción. Nos quedamos esperando los infiltrados del Eln y las disidencias Farc de la Minga que nos había prometido el gobierno. Duque sigue incumpliendo.



Cosa tan absurda el rechazo a los reclamos de la Minga. Después de 500 años seguimos sin entender cuál es el lado correcto de la Historia.



Hace 12 meses la Minga era un movimiento indígena medio exótico para la mayoría de los colombianos. Hoy vemos una poderosa fuerza política gracias a la torpeza y prepotencia del presidente Duque. Debemos agradecer que bajo su mandato por fin el país está evolucionando.



Algunos insultan a la Minga llamándolos ‘indios incivilizados’. Son los mismos que callan y celebran en silencio las masacres, el asesinato de líderes sociales, reinsertados, defensores de DDHH e indígenas. Eso es lo que ellos entienden por civilización.



Vinieron, se fueron pacíficamente, protestaron, hicieron oír sus reclamos, nos dieron ejemplo de dignidad y firmeza, dejaron su lugar de alojamiento como lo encontraron y nos contagiaron de valor y esperanza. Así respondió con sabiduría la Minga eso de “indio comido, indio ido”.



¿Qué fue primero, el indígena o el invasor?



Nuestro presidente no ha podido entender la diferencia entre soberbia y soberanía.



Vea pues. Gracias a otra jugadita de Macías, la programada moción de censura contra Mindefensa se convirtió en una moción de censura contra la oposición que y fue aprobada por la aplanadora gobiernista. No sé si Macías es un idiota o un genio.



Este Congreso produce náuseas, siento ganas de revocar.



Víctor Maldonado, cerebro del robo de InterBolsa, renuncia a la nacionalidad colombiana. Se fugó de su cédula.



El soborno es la modalidad de atraco en la que la víctima recibe su parte por aceptar ser cómplice del delito. La corrupción es la forma de asesinar la moral de la sociedad.



“En política lo que no es posible es falso”. -Alguien lo dijo.



¡Más periodista será usted!



