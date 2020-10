Instantáneas

Octubre 18, 2020 - 06:30 a. m. 2020-10-18 Por: Carlos Duque

Dice Miguel Ceballos, Comisionado de Paz, que cómo así que los indígenas quieren debatir temas políticos con el Presidente si para eso está el Congreso. ¿Será que mi mente mamerta me hace oír lo que no es?



Traducción: como el Congreso es el espacio para el debate político donde las mayorías gobiernistas absuelven a los políticos y funcionarios irresponsables, defienden la corrupción e ignoran a las víctimas de la violencia, es allá donde la minga debe ir a quejarse.



Lo contagioso no son las marchas sino el malestar social.



Ya es hora de que oigamos la verdad de las comunidades indígenas frente a la verdad del Gobierno. Pero no verdades de Twitter y medios de comunicación sino de la conversación pública abierta. Hablemos de la deuda histórica que tenemos con ellos.



12 de octubre de 1492 fue el día que llegaron los primeros infectados de coronavirus, (y otras pestes).



Y el nuevo MinJusticia, después de meterse un autogol, renuncia al fútbol. Pero eso sí, el poder y la flexibilidad ética no son temas que tengan que ver con la majestad de la Justicia. Otro mal jugador en el equipo de la selección Duque.



Según encuesta del Centro Nacional de Consultoría 78% de los electores no votarían por el que diga Uribe. Eso ya lo saben los políticos que han acompañado al uribismo durante 20 años y que empiezan a abandonar el barco en busca de tablas de salvación.



Así gane Biden las elecciones, la democracia norteamericana ya quedó infectada con el virus mortal de Trump.



El soborno es un atraco donde la víctima recibe su parte por aceptar ser cómplice del delito. La corrupción es la forma de asesinar la moral de una sociedad.



Los noticieros de TV con horarios fijos están mandados a recoger y deben reinventarse. Su contenido noticioso ya es obsoleto cuando sale al aire porque las redes ya han informado en tiempo real. La pantalla del televisor solo sirve para la pauta publicitaria.



Solo nos interesa la verdad de a puños.



Empiezan las cartas al querido niño odios.



Sigue en Twitter @_carlosduque