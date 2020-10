Instantáneas

Octubre 04, 2020 - 06:30 a. m. 2020-10-04 Por: Carlos Duque

El tal Covid-19 sí existe, -como diría Trump después de 8 meses de negar el virus y darle tratamiento de ‘fake news’ desafiando la ciencia, la muerte y la realidad. Logró desnudar brutalmente los artificios de la política y el poder. ¿Fin del reality?



Esto es terrible. No sé sí es empatía con la especie humana o desprecio profundo con el racismo y el machismo salvaje pero jamás imaginé alegrarme de que alguien diera positivo de covid. ¿Seré el único?



Murió Quino. Hay personas que mueren pero jamás nos dejan.



Se fue el padre de Mafalda, madre del feminismo latinoamericano que con inteligencia y humor durante más de 50 años animó la conversación sobre los estereotipos del patriarcado.



Da Vinci, la Gioconda, Migue Ángel, la Capilla Sixtina, Picasso, Guernica, Hawking, Big Bang, Cervantes, El Quijote, Shakespeare, Romeo y Julieta, Gabo Cien Años, Quino, Mafalda, ¡gracias maestro por dejarnos una mujer de verdad!



A propósito de los influenciadores que serán multados por disfrazar publicidad en redes, ¿no deberían también los medios de comunicación estar obligados a advertir a sus audiencias cuando hacen publicidad periodística paga?



Con los sucedido esta semana en los Estados Unidos estamos siendo testigos, en vivo y en directo, de dos acontecimientos históricos de la humanidad: una pandemia universal y la caída de un imperio.



Qué tristeza tener que admitir que un candidato serio, responsable, sensato y consistente políticamente como Biden puede ser agredido por un payaso cínico y perverso. Así son estos tiempos de la posverdad y la nueva democracia.



¡Del no lo diga, escríbalo al no lo escriba, muéstrelo! De la fuerza de la palabra al vértigo de las imágenes en la era digital.



No se entiende cómo las investigaciones que hacen medios serios y responsables son más rápidas, rigurosas y oportunas que las mismas adelantadas por los organismos del Estado a los que corresponde la tarea. ¿Qué supone uno?



La nueva modalidad delincuencial es atracar vehículos blindados y con esquemas seguridad de personalidades políticas de izquierda.



La democracia es el sistema político que nos da la libertad de elegir el gobierno que suprimirá nuestra libertad.



