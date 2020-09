Instantáneas

Septiembre 13, 2020 - 06:35 a. m. 2020-09-13 Por: Carlos Duque

Cuando miembros de una institución armada repiten los mismos patrones brutales e inhumanos contra la población civil no están cometiendo un error; están ejecutando una rutina criminal.



Ahora nos quieren meter en el falso dilema entre protesta y vandalismo.

El problema es el autoritarismo, negligencia e indolencia con que el gobierno responde a los reclamos desesperados de la ciudadanía.



Radiografía de nuestra realidad: gente pobre, ignorante, explotada y mal pagada vestida con uniforme oficial enfrentando a bala y garrote a gente pobre, desempleada y hambrienta que protesta furiosamente contra la violencia policial.



¿Cómo así que una versión oficial vale más que mil videos?



Los videos-celulares son un arma democrática y pacífica de los defensores de DDHH contra los abusos del poder.



Contra la violencia, el garrote y la brutalidad policial o el vandalismo; videos. Si lo que ves es grave, grabe.



Y Mindefensa sale primero a decir que quienes criticamos los excesos de violencia de la Fuerza Pública y la indolencia del gobierno somos malos colombianos, y 24 horas después sale a pedir perdón a nombre de la Policía por los hechos.



Como dice la tía Rosita: el problema de este gobierno es estructural.



Graffiti años 70: “Colabore con las autoridades, denúncielas”.



Lo sucedido esta semana hace parte del guardado que escondía la pandemia. ¿Es esta la nueva normalidad que nos espera?



No parecería que frente a las manifestaciones de protesta los desmanes de la Policía hayan sido cabos sueltos.



Vea pues. Ahora resulta que la corrupción en los contratos de construcción de Hidroituango es culpa de la inestabilidad geológica del terreno.



Ya no podemos creer ni en las mentiras.



