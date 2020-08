Instantáneas

Agosto 30, 2020 - 06:35 a. m. 2020-08-30 Por: Carlos Duque

Qué tal la elegancia. Ya no se dice masacres sino “homicidios colectivos”.



Si no son masacres sino homicidios colectivos, ¿qué vienen siendo las masacres?



Que en los primeros 8 meses del año van 43 homicidios colectivos que suman 181 personas masacradas.



En la lista de influenciadores de la Presidencia unos clasifican como Negativos y otros como falsos Positivos.



En el tal monitoreo de influenciadores aquellos que dicen ‘masacre’ clasifican como Negativo y los que dicen ‘homicidio colectivo’, como

Positivo.



El gobierno anuncia que abre exhaustivas investigaciones para capturar a los responsables al tiempo que asegura que los culpables son el narcotráfico y las disidencias y las bandas criminales. Pero si ya saben que esos son los culpables para qué abren las investigaciones.



Que no exageremos. Que muertos por masacres solo van 181 mientras que por la pandemia van más de 10.000.



La respuesta del gobierno al conflicto: anuncio de investigaciones exhaustivas para dar con los culpables, convocar Consejos de Seguridad en los territorios, enviar Ejército, analizar mucho Power Point pero poca presencia real del Estado.



Patético el trámite oficial de petición de extradición de Mancuso: de equivocación en equivocación hasta la impunidad final.



Deportar a Mancuso a Italia solo era cuestión de método. Errar es la estrategia de las fechorías del poder.



No sé qué voy a hacer con esta libertad sin cuarentena. No sé qué voy a encontrar allá afuera. Me siento como bicho de zoológico que después de años de cautiverio devuelven a su hábitat natural. Será duro abandonar mi prisión.



Ya no se dice orgía sino sexo colectivo.



Favor no confundir independencia con neutralidad.



Sigue en Twitter @_carlosduque