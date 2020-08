Instantáneas

Agosto 23, 2020 - 06:30 a. m. 2020-08-23 Por: Carlos Duque

Que si Mancuso es extraditado debe llegar directo a la cárcel a pagar por sus delitos pero que nada de venir a confesar la verdad de cómo y con la complicidad de quiénes los cometió.



Duque: “La situación en Samaniego nos duele, estos hechos ocurren por el narcotráfico”. Traducción: Que unas muertes son culpa del covid lo cual se sale de las manos del gobierno, y que las otras son culpa del narcotráfico y no hay nada que hacer.



Duque no ha entendido que ser Presidente significa que todo, absolutamente todo lo que sucede en el país tiene que ver con él. O lo entiende pero…



Independientemente de las hipótesis que manejan las autoridades alrededor de las masacres la cuestión es, ¿dónde están el Gobierno y el Estado?



Mucho más cómodo desempeñarse como teledirector del Covid-19 que asumir la responsabilidad que le corresponde como Presidente de enfrentar la peste de violencia que se ha desatado desafiando la autoridad del Gobierno.



Lo que más desconcierta y produce miedo es el silencio de los gremios empresariales y el papel de los medios que se limitan a replicar la información oficial pero nada de investigar y denunciar.



Como dijo el taxista: un Presidente debe ser alguien más lúcido y competente que usted y yo.



Hace 31 años nos mataron a Galán y aún no hemos logrado resucitar.



Y Uribe entrevistó a Vicky y a María Isabel y las hizo quedar como un Croc.



Eso no fue una entrevista. Fue una visita de cortesía de dos seguidoras de Uribe que para ingresar a la cárcel engañaron al guarda haciéndose pasar por periodistas.



Esa extraña obsesión por el poder y la inmortalidad. ¿Arruina su propia historia resistiéndose a desaparecer del escenario con dignidad?



Mi vida es un libro aperturado.



“No es que los hombres envejezcan mejor que las mujeres, es que a ellos les está permitido.” –Carrie Fisher.



