Instantáneas

Agosto 16, 2020 - 06:35 a. m. 2020-08-16 Por: Carlos Duque

Y en lugar de rebaja de pena por buen comportamiento nos repiten la cuarentena.



La justicia según el Estado de opinión: mi enemigo es el culpable de mi odio y mi violencia y por lo tanto es él quien debe pagar por mis crímenes.



¿Destino o azar? Uno se gana el número en una reseña carcelaria y otro se gana el premio gordo de la lotería con el mismo número.



¿No tiene gracia ganarse la lotería con el número de la reseña de Uribe en un país donde la virgen María se aparece hasta en el quemado de una arepa?



Que si lo hizo el gobierno Santos por qué no lo puede hacer el gobierno Duque, que si lo hizo Petro por qué no lo pueden hacer los demás, si lo hizo las Farc por qué no las FF.AA. Así es como el Estado de opinión y el poder de turno justifican la violación de Constitución.



¿Al fin qué? ¿Somos o no los subcampeones mundiales del Covid-19?



No saldremos de esta encrucijada mientras insistamos en dar interpretaciones racionales al misterio del mundo. Llegó la hora de ensayar la utopía. La vacuna es la imaginación.‬



“Es difícil sobrevivir a las infecciones y al plomo, en un país donde tantos dan la vida por lanzar alertas tempranas, que ni siquiera producen respuestas tardías”. ¬– Gloria Arias Nieto, El Espectador.



No sé si es culpa del aislamiento urbano, ¿pero a ustedes no les pasa que cada vez se ve más lejana del Estado, del gobierno y de los medios la Colombia rural, campesina y agrícola?



‪¿Qué hace una persona tan inocente como tú cometiendo delitos tan horribles como esos?



‪Busco pareja con cédula impar para pasar el pico del covid.



¿Han notado que tanto los políticos como los periodistas cometen con frecuencia el lapsus de decir presidente Uribe cuando se refieren al presidente Duque?



Sigue en Twitter @_carlosduque