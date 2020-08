Instantáneas

Agosto 09, 2020 - 06:30 a. m. 2020-08-09 Por: Carlos Duque

Tan chévere cuando agosto era el mes del viento y el vuelo de cometas.



Dos años de aprendizaje. Pasamos el punto de no retorno de este vuelo con destino desconocido en manos de un piloto inexperto que vuela sin instrumentos en medio de la tormenta.



Esta espera se está volviendo eterna. Y pensar que aún nos faltan dos añitos.



Las manifestaciones públicas en defensa de Uribe contra el fallo de la Corte por parte de los funcionarios del Gobierno es un grotesco llamado a la desobediencia civil contra el orden institucional. El estado de opinión desde el Estado.



Y yo que pensaba que los fallos de la Justicia debían ser acatados, no atacados.



En lugar de andar proponiendo constituyentes digámoslo con claridad para empezar a salir del bollo: justicia transicional para todos.



Les copio este tuit escrito por San Agustín hace más de 1500 años que ilustra la peste de fanatismo que estamos viviendo: “Fe es creer lo que no se ve y la recompensa es ver lo que uno cree.”.



– Somos testigos excepcionales de cómo se está moviendo la rueda de la Historia.

–¿Lo dice por Uribe?

–También.



Como diría mi tía uribista: salen el Chapulín y Uribe, ¿y ahora quién podrá salvarnos?



¿Yo acoso?

¿Tú acosas?

¿Él acosa?

¿Nosotros acosamos?

¿Ustedes acosan?

Ellas acusan



Y a todas estas, ¿qué estará pensando la Comisión de Sabios?



Cinco guerras distintas y un solo dios verdadero: el narcotráfico.



“No es insensato afirmar que el exterminio del hombre comienza por el exterminio de los gérmenes. Liberado de sus gérmenes, pasa a ser inevitablemente esclavo de la medicina.” –Jean Baudrillard, ‘El otro por sí mismo’, 1987.



