Instantáneas

Agosto 02, 2020 - 06:35 a. m. 2020-08-02 Por: Carlos Duque

El programa de gobierno Duque se puede ver en la tele todos los días de 6 a 7.‬



Rodearse de banderas, escudos patrios, retratos de héroes, gobelinos y columnas de mármol no legitima la idoneidad de un gobierno. Gobernar es lo que sucede afuera mientras se pintan pajaritos de oro.



Y la gran mayoría de nuestros honorables congresistas en lugar de recibir su merecido también reciben un aumento de sueldo.‬



Que los médicos cubanos son muy buenos y eficientes y podrían ayudarnos a salvar vidas del covid pero que el riesgo de que vengan a contagiarnos de socialismo castrochavista es peor que la cortesía humanitaria. Que primero muertos que razonables.



Así funciona el cerco epidemiológico: individuo positivo, familia positiva, edificio positivo, conjunto positivo, barrio positivo, localidad positiva, ciudad positiva... y así. ¿Ya entendió por qué hay que usar tapabocas?



Catorce días después, frente al respirador de la UCI, debía recordar aquella tarde cuando su EPS le practicó la prueba de covid que aún no había llegado.



Después de oír a los expertos de todas las disciplinas del saber humano sobre qué hacer y qué nos espera la conclusión es que no lo saben. Lo mismo que nos pasa a nosotros los ignorantes de todas las especialidades.



Dime de qué delito te acusan y te diré quién es tu abogado.



Cadena ya no es el eslabón.



¡No cuenten los días de cuarentena que es peor!



¿Nos vamos a quedar en la idea primaria de que la especie humana se divide entre machos y hembras y que el macho es quien ejerce el poder y da las órdenes y que ellas están aquí para copular, parir, criar hijos y obedecer, y que de lo contrario deben recibir el severo castigo patriarcal?



Estas no son horas de andar pensando en el futuro.



Sigue en Twitter @_carlosduque