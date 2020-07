Instantáneas

Julio 26, 2020 - 06:30 a. m. 2020-07-26 Por: Carlos Duque

Y el Congreso eligió su voz cantante.



Eligieron a Arturo Char presidente del Senado así fuera el peor candidato, ausentista y vago, dizque porque los acuerdos entre los partidos hay que respetarlos. Y después se preguntan por qué la gente detesta la política.



Hacen de la política un espectáculo grotesco de componendas y triquiñuelas. Por eso crece la abstención y las campañas para cargos de elección popular quedan en manos de profesionales en compra de votos dueños de una democracia ficticia.



¿Qué hace un país tan bello como tú andando con una democracia tan corroncha como esa?



Reflexión de cuarentena: ¿Lograremos algún día ser ese hermoso país que dice la Constitución que somos?



De niños jugábamos a ‘la lleva’, ese recreo en el que por sorteo alguien del grupo debe perseguir a los demás hasta lograr alcanzar a quién transmitirle la tarea, tocarlo mientras grita: ¡La lleva! El ciclo se repite hasta que todo el grupo haya sido tocado. Así, como el tenebroso juego del coronavirus.



La vacuna definitiva de la pandemia no depende de nosotros. Lo que sí está en nuestras manos es decidir a qué modelo de bancarrota deberíamos apostarle: solidaria, subsidiada o sálvese quien pueda.



Yo cuido mi salud mental. Tengo cita diaria con mi psiquiatra: la ducha. 15 minutos de sesión son suficientes para salir reinventado, listo para enfrentar todas las pandemias que nos amenazan.



Amanecer con vida se volvió el nuevo asombro.



Tan bueno que era cuando la semana tenía siete días. Ahora en cuarentena todos los días son el día menos pensado.



La confianza, como la inocencia y la virginidad, una vez perdida no se puede recuperar.



El poder de ver las cosas invisibles sí existe. Cierra los ojos y verás.



No hay plan de desarrollo que dure una pandemia ni pueblo que lo resista.



