Instantáneas

Julio 19, 2020 - 06:35 a. m. 2020-07-19 Por: Carlos Duque

¿Se imaginan ustedes en qué andarán los padres de la patria en vísperas de instalación del Congreso?



- Describa en una palabra la disposición del Congreso de cumplir el mandato constitucional de ejercer la fiscalización y el control político del Ejecutivo.

- Char.



Muy difícil hablar de libertad de expresión cuando criticar se volvió sinónimo de odiar y la defensa de los DDHH equivalente a terrorismo.



No entiendo tanto amor al odio.



Que como el Día sin IVA no fue el culpable del aumento de contagiados, mejor aplazar el que estaba programado para hoy domingo.



Declaración optimista del presidente: “Vamos a tener un Día de Amor y Amistad con covid, un Halloween con covid, una Navidad con covid, y muy seguramente de nuevo tendremos una Semana Santa con covid”. Solo le faltó la Feria de Cali y los Carnavales de Barranquilla.



¿Y qué dicen los astros, las cartas, la bola de cristal, las brujas y el horóscopo? Me pone muy nervioso verlos tan calladitos.



Queridos Ángeles de la Guarda, ya oyeron: la responsabilidad del cuidadado de contagio está en manos de cada uno de ustedes.



Es patético ver las declaraciones, debates y pronósticos de los ‘expertos’ de todas las disciplinas sobre el futuro de un mundo que ya fracasó. Solo logran predecir el pasado.



Ver un avión cruzando el cielo en estos tiempos me produce nostalgia.

Saber que el mundo sigue allí y no poder recorrerlo, saborearlo y tener que contentarnos con los recuerdos de lugares, personas y experiencias de otras geografias. Evidencia brutal de que la realidad cambió.



Imposible no dar la razón al feminismo cuando afirma que eso que llamamos ‘sentido común’ es la lógica del mundo según el código del poder masculino. Queridos amigos varones, tenemos que hablar.



