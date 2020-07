Instantáneas

Julio 12, 2020 - Carlos Duque

¿Desde cuándo un alto funcionario público acepta el cargo y el compromiso de servir a la sociedad sin someterse al mínimo sacrificio que ello representa para su vida familiar?



Mezclar a la familia en las rutinas del servicio pone en alto riesgo su seguridad física, emocional y de salud, pero sobre todo no le permite al funcionario concentrarse en la solución de los gravísimos problemas que debe atender desde su cargo. Sí, estoy hablando del Fiscal.



Qué horror de Fiscal; su arrogancia es superior a la investidura.



Queridos funcionarios públicos: para recordarles que no importa el nivel del cargo que desempeñan, ustedes no están al servicio de un gobierno o entidad del Estado; ustedes están para servir a la ciudadanía. Solo eso, gracias.



Clave el debate que ha abierto el feminismo sobre la violencia sexual a raíz de las evidencias y denuncias de violaciones y abuso sexual de mujeres y niñas. Estoy pensando que los hombres nos dividimos en tres tipos de violador: los activos, los pasivos y los asintomáticos.



La controversia feminista es realmente importante, pero sus reclamos y denuncias no serán atendidos mientras el tema se limite a un debate público entre mujeres sobre machismo y patriarcado pero excluyen a los hombres del diálogo. Tenemos que hablar.



“Acosar no está bien, violar está muy mal”. Frase leída en las redes.



Colombia, ese camión volcado y saqueado por las bandas del poder.



Tan bueno que era cuando no le teníamos miedo a una gripita.



Y en esta pandemia también murió el Partido Liberal sin que los pocos familiares que aún quedábamos pudiéramos acompañarlo al cementerio.



La salsa no cura el covid pero nos recuerda que debemos cuidarnos si queremos seguir bailando.



En la cocina soy el duro de los platos; soy un chef en Axión.



