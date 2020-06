Instantáneas

Junio 28, 2020 - 06:30 a. m. 2020-06-28 Por: Carlos Duque

Por estos días he descubierto que la gran mayoría de los hombres somos machistas asintomáticos entre nosotros mismos. Son las mujeres las que pueden detectar quién es paciente grave y quién tiene salvación.



No podíamos merecer ser la sede del Mundial de fútbol femenino. Un país donde 7 soldados del ejército regular violan en manada a una niña indígena de 13 años y en el que se justifica el acto violento insinuando que fue con su consentimiento. Lo que nos merecemos es el mundial de la violencia machista.



Que siete miembros de nuestras FFAA se atrevan a violar a una niña de 13 años quebrantando los principios fundamentales del servicio militar de protección y respeto de los DDHH no puede ser simple cuestión de manzanas podridas. ¿Qué clase de formación están recibiendo nuestros jóvenes en el ejército?



Al director Ciro Guerra le tocó asumir todo el peso de ese lastre machista con el que hemos sido educados en una sociedad regida por la cultura patriarcal. Estos episodios deben servirnos a los hombres para entender que muchos de nuestros comportamientos con las mujeres son abusivos y violentos.



Se alborotaron los casos de violencia de género durante la pandemia. Es urgente acondicionar las UCI psiquiátricas para atender esta peste de machismo.



Todos somos asintomáticos de covid mientras no se demuestre lo contrario.



La disciplina social y la cultura ciudadana no funcionan por decreto. Se inculcan desde la infancia con educación desde todos los espacios institucionales del Estado y de la sociedad en general.



La cultura ciudadana no es otra cosa que el ejercicio responsable de la ciudadanía. Pero eso no se logra de un día sin IVA para otro. Por tratarse de un tema cultural solo se adquiere incluyéndolo en el sistema educativo y en la práctica cotidiana de convivencia social.



Pilas, se nos viene otro Día suicIVA.



Vamos para atrás como el Congreso.



Sigue en Twitter @_carlosduque