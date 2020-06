Instantáneas

Junio 21, 2020 - 06:30 a. m. 2020-06-21 Por: Carlos Duque

Va la madre para quien salga hoy a contagiar a su padre.



Dios mío, en tus manos encomendamos este día sin IVA que ya pasó y los infectados que llegan.



“El día sin IVA fue todo un éxito”. – Fenalco.



El gobierno se lava las manos con el despelote del día sin IVA y le echa la culpa a la falta de disciplina ciudadana y a que la gente no sabe controlarse en una fiesta de piñata.



Todavía no entiendo si la idea de las rígidas cuarentenas era aplanar la curva o aplazar el pico.



Queridos asintomáticos: ¿Cuántos infectados le han aportado a las cifras oficiales del Covid por cuenta de no usar tapabocas y guardar la distancia reglamentaria? Qué pena molestarlos.



A propósito del día sin IVA. “Alza de precios se debe a variación del dólar caro y a la rotación de inventarios”: Fenalco. Como quien dice: aprovechen porque después a esos nuevos precios debemos aplicarle el IVA.



Para combatir la pandemia no hay que meterle miedo a la gente; hay que meterle cultura ciudadana.



Si no fuera por estos puentes de aislamiento ya habría enloquecido.



Ya la gente le perdió miedo al miedo y le cogió gusto al susto.



Ya el Congreso aprobó la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Ahora solo nos falta una reforma a la justicia que elimine ese esperpento jurídico y que por fin se apliquen castigos estrictos y reales a esos malditos. La impunidad es la madre de todas las violencias.



De la impunidad perpetua a la cadena perpetua. Parece más un acto más de malabarismo político porque es tirarle la pelota a un sistema de Justicia plagado de corrupción.