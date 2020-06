Instantáneas

Junio 14, 2020 - 06:30 a. m. 2020-06-14 Por: Carlos Duque

Cada vez que oigo que tal o cual tema queda en manos de la Justicia y por lo tanto debe seguir el “debido proceso” pienso en impunidad. No puedo evitarlo.



¿Algún periodista agudo tendrá la lista completa de las preguntas a las que Uribe ha respondido: “Siguiente pregunta”?



En esta pandemia estamos viendo a los médicos fieles a su juramento hipocrático y a mucho periodista leal a su ‘hipocritismo’.



Es patético el papel de algunos medios que en medio de la pandemia se dedican a recrear con gráficas y clichés la contabilidad oficial de muertos, infectados y recuperados mientras ignoran los asesinatos, las masacres, los crímenes y la corrupción que nos está exterminando.



En este aislamiento he aprendido a leer despacio y pensar rápido porque esto va para largo.



Este desborde del tráfico de estupefacientes me tiene estupefacto.



La modalidad más ingeniosa del narcotráfico para el transporte de droga es la doble morral.



Ya no se puede confiar ni en los narcos.



Con el cierre de los aeropuertos cambié mi miedo a volar por el miedo a salir a la calle.



Tan bueno que era cuando los adultos mayores teníamos libertad incondicional.



Algunos personajes cuando son pillados en algún problema ético o legal solucionan el tema pidiendo disculpas públicas, otros sencillamente lo califican de “tragedia familiar”.



“No hay mal que por bien no venga”. –Amanecerá y veremos.



El Covid-19 es un virus que nos ha convertido al mismo tiempo en víctima y asesino, en bestia su jaula, en morada y huésped mortal.



“Todos tenemos monstruos con los que debemos lidiar en medio del aislamiento, pero que si no los conoces y no hablas y no hablas con ellos las cosas se pueden poner muy feas”. –@quetzallibulnes, México, Historias de la pandemia.



