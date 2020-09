¿El vocero de Cristo?

Septiembre 10, 2020 - 11:40 p. m. 2020-09-10 Por: Carlina Toledo Patterson

Claudia Nayibe López Hernández no la ha tenido fácil. Es mujer. Escogió ser política. Escogió ser de centro izquierda (algunos dirán que de izquierda izquierda) y escogió ser feliz al lado de otra mujer. Todo eso en este país tradicional, conservador y más bien retrógrado, es ser valiente y como mujer, honro esa valentía.



Administrar una ciudad como Bogotá no debe ser una tarea particularmente fácil. Es ciudad capital, confluyen personas de todo el país y el mundo con expectativas y necesidades diferentes e infinitas. El transporte público es deficiente, las cifras de inseguridad son alarmantes como también lo son las del desempleo y lo único que logró mejorar temporalmente la contaminación fue el Covid-19, virus que además puso patas arriba lo que era para todos quienes aquí habitamos, una ‘calma chicha’.



Claudia López escogió medírsele al reto de ser alcaldesa de Bogotá y es la primera mujer elegida popularmente para ese cargo. Prometió mejorar la movilidad, la seguridad, la educación, el empleo y el medio ambiente. ¡Menudo reto!



Yo siempre he pensado que nadie medianamente sensato se le mide a gobernar para llegar a destruir, sino a construir desde lo que piensan y sienten que es lo mejor para la mayoría.



Y porque la política me hastía no voy a entrar a opinar sobre su gestión, además de eso seguramente se encargarán este fin de semana la gran mayoría de los columnistas de opinión a raíz del asesinato por parte de la Policía de Javier Ordóñez y la violencia consecuente. Tampoco voy a opinar sobre su estilo de gobierno, porque en la medida en que pueda considerarse diferente a otros, es respetable. Lo único que sí voy a decir es que ha sido una Alcaldesa que sin duda ha estado presente.



Esta columna quiere poner un reflector sobre otra situación que sucedió esta semana. Sobre una persona que se paró delante de la Alcaldesa de Bogotá a increparla sobre su orientación sexual y las “enseñanzas” a nuestros hijos que a su parecer son equivocadas.



Esa persona, que casualmente es hombre, le dijo a Claudia López exactamente esto: “La reconvengo… en el nombre de Cristo Jesús la reconvengo. Usted está enseñándoles cosas irrespetuosas a nuestros hijos. Si tú quieres ser homosexual, hazlo tú, pero no les enseñes eso a nuestros hijos. No estamos de acuerdo con tus enseñanzas”.



En esas breves frases gritadas hay un sinnúmero de mensajes. En primer lugar, reconviene/regaña a Claudia López en nombre de Jesús. Uno, ¿quién lo ha designado vocero de Jesucristo como para andar regañando en su nombre? Dos, ¿una de las enseñanzas del cristianismo no es pues amarás a tu prójimo como a ti mismo (Mateo 22 36-40)? ¿Este ser creerá que tiene más Dios que Claudia López por ser él presuntamente heterosexual?



Tres, hasta donde yo sé Claudia López en su programa de educación para Bogotá no ha buscado implementar una cátedra de homosexualismo y no anda pregonando “enseñanzas” al respecto. Lo que sí ha hecho es afirmar y vivir abiertamente su orientación sexual y en ese orden de ideas hace lo que todo líder sensato y sensible hace actualmente: promover la inclusión y la diversidad. Esas enseñanzas son las que yo quiero para mis hijos.



Por último, ese ser es un hombre a quien claramente le incomoda que Claudia López sea mujer y lesbiana. La juzga desde lo que siente que es su supremacía masculina y heterosexual y eso es lo que tiene que cambiar. La libertad, la justicia, los derechos son para todos los seres humanos, no para unos cuantos ‘escogidos’.





Sigue en Twitter @CarlinaToledoP