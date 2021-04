Vacuna y tributaria

Abril 15, 2021 - 11:35 p. m.

2021-04-15

Por:

Beatriz López

Llevo más de 20 días sin escribir. El viernes fue Semana Santa y las fechas asignadas para las columnas son impajaritables. Por lo menos en mi caso, que he sido formada con la noticia del día a día, y cuando los temas actuales se acumulan, pierden vigencia.



***



Cuántos sucesos tienen a Colombia en vilo: la Reforma Tributaria, donde las primeras víctimas serán los asalariados y la clase media, incluyendo el atentado a las pensiones. El caos de las vacunas y el aumento de contagios y muertes por covid. Las fiestas clandestinas. El hundimiento de la Ley de aprobación a la eutanasia. El tórrido juicio a Uribe. El intercambio de cartas entre las vicepresidentas de Colombia y Venezuela y, atérrense: vía libre a la aspersión con glifosato.



***



Me referiré solo a dos temas: el de la Reforma Tributaria que ha recibido serias críticas de economistas, directores de gremios y hasta de políticos como el director de Cambio Radical, German Vargas Lleras, quien descalifica en todos los tonos al Frankeisten de Carrasquilla, al afirmar que es inconveniente e inoportuna, por constituir “un verdadero despropósito nacional”.



***



“No le falta razón a la gente que se siente avasallada por un Estatuto que en lugar de crear las condiciones para que se genere empleo y emprendimiento, y ayude a salir de la crisis causada por la pandemia, lo que hace es arrinconarla con impuestos adicionales por $28 billones al año, de las cuales a las personas naturales le tocará aportar más del 60%”, dice Vargas.



***



Fue tal la histeria que desató la imposición del IVA al café, chocolate, huevos y sal, que Duque salió a bajar la temperatura, cuando dijo que no se “tocarían” esos alimentos básicos. Absurda también es la idea de que las pensiones que son intocables por ley Constitucional, las de más de tres salarios mínimos, tengan que desprenderse de sus cada vez más menguadas mesadas para aportar al ‘roto’ financiero, mientras a los bancos y grandes empresas, les dan toda clase de canonjías, dizque para crear más empleo. Pura jerga neoliberal.



***



Por otro lado, la adquisición y aplicación de las vacunas ha sido el más rotundo fracaso de la administración Duque. Las cifras no coinciden, una cosa es lo que dice él y, otra es la presión del cuerpo médico, hospitales y centros asistenciales. Con la de Astrazeneca cundió la paranoia, cuando la muy eficiente secretaria de Salud, la doctora Lesmes, anunció que iría como segunda dosis después de la china.



***



Las UCI de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Santa Marta y Cali están colapsadas, “ya no hay cama para tanta gente”, y las muertes crecen exponencialmente en el tercer pico de Semana Santa.



***



Cierro esta columna con la frase premonitoria de Vargas Lleras: “el proyecto de Carrasquilla, antes de irse a la CAF, lejos de ser una solución que el país necesita, nos terminara de hundir en la recesión, el desempleo y la miseria”.

​