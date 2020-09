¿Sobredosis literaria?

Septiembre 10, 2020 - 11:35 p. m. 2020-09-10 Por: Beatriz López

Pasé una semana entre conferencias de ‘Oiga Mire Lea’ con Javier Cercas, Guillermo Arriaga, Jon Lee Anderson, Héctor Abad, Daniel Samper y Gustavo Álvarez; la clase semanal por zoom de María Antonia Garcés sobre el Quijote; el Hay Festival de Querétaro, México y, una que otra escapada a Netflix.



***



En las noches entremezclaba a Melchor Marín, el agente de policía, de oscuro pasado de Cercas, con el personaje de Guillermo Arriaga, José Cuauhtémoc, un asesino condenado a 50 años de cárcel, para variar, el vil asesinato del padre de Abad y las investigaciones de Anderson sobre la violencia en Colombia, el ‘hallazgo’ de la serranía de Chibiriquete de Carlos Castaño, la historia del volcán del Ruiz, de Gardeazábal, y descubrir que los delirios del Quijote en la cueva de Montesinos son textos oníricos, con trasfondo sicoanalítico, me di cuenta que, por la pandemia, tenía sobredosis literaria.



***



Vamos por partes: el OMV arrancó con la entrevista de Diego Martínez al autor español Javier Cercas. Terra Alta se refiere a la crisis catalana del 2017, y Diego quiso hacer un paralelo entre aquella y la pandemia del 2020. “Solo es un carburante creativo, no una guerra”, dijo. Como buen español, habla rápido y le falta manejo corporal. Me interesó eso sí, el tema de la Justicia en ‘El Impostor’, y lo compré. Espero que sea igual o mejor que Terra Alta.



***



La entrevista de Víctor Diusabá con el mexicano Arriada resultó tan fogosa como su libro Alto al Fuego. El diálogo fluyo de lado y lado. “La literatura nace en la calle, en los barrios populares, ahí se teje la vida real”, confiesa el escritor, al referirse a su origen en un barrio de clase media baja, “donde se formó mi visión del mundo”. Cuando Víctor le preguntó por su personaje Máquinas, el ‘malandro’, Arriada recordó sonriente la jerga maleva que existe en América Latina, “como el traqueto vuestro”.



***



En cambio, la entrevista de Héctor Abad fue un desastre. Las preguntas kilométricas de Santiago Gamboa que se engolosina con su propio discurso, no le dieron la oportunidad al autor del ‘Olvido que seremos’, para contar sus vivencias. Tampoco resultó bien el reportaje con Jon Lee Anderson, el periodista gringo que más conoce a Colombia. La fría reportera Gina Morelos no aprovechó para ‘acribillarlo’ a preguntas. Tampoco me movió el piso la de Samper con Margarita Vidal. Demasiados lugares comunes.



***



Casi al cierre del ‘Oiga Mire Lea’, Gustavo Álvarez fue entrevistado por Mabel Lara. Ella ratificó su esencia de reportera con preguntas agiles y capciosas. Recordó ‘Los sordos ya no hablan’, escrito hace más de 20 años, para comparar la tragedia de Armero con la pandemia. El escritor recordó sus indagaciones con ‘vulcanólogos’ hasta llegar a la erupción del Ruiz hacia 100 años. Cuando presenció la inundación de Armero y leyó la crónica de Omaira, la niña sobreviviente, escribió el libro. Dijo que tanto en la erupción del Ruiz como en la pandemia, ambos gobiernos fueron y han sido ciegos, sordos y mudos.



***



Al día siguiente empaté con el Festival de Querétaro y el testimonio de Carlos Castaño-Uribe, autor de ‘Chiribiquete: La maloka cósmica de los hombres Jaguar’, la historia de las rocas de los tepuyes de nuestra Amazonía. Esta semana volví a la realidad, ante las escalofriantes descargas con ‘taser’ al abogado Javier Ordóñez, por parte de dos policías, hasta dejarlo muerto. Igual al caso Floyd de EE.UU.