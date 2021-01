Salsa y fútbol

Enero 07, 2021 - 11:35 p. m. 2021-01-07 Por: Beatriz López

La salsa y el fútbol, las dos grandes pasiones de los caleños, no de todos, cerraron con broche de oro el final de un año catastrófico no solo para Colombia sino para el mundo: el 2020, cuya pandemia además de coartar la libertad individual dejó una cifra dramática de casi dos millones de muertos, y en Colombia cerca de 45.000.



***



La salsa, ese género musical que cambió nuestro emblema de ‘Sucursal del cielo’, o ‘Capital deportiva de Colombia’ por el de ‘Capital de la salsa’, como si Cali solo fuera rumba. Se le ha dado tal trascendencia política por parte de algunos alcaldes y en particular del actual, que la celebración de la Feria se concentró en el Festival de la salsa, con presupuestos cada vez más onerosos, como hoy, sin medir las consecuencias futuras.



***



Un pueblo que se ha fusionado con migraciones del Viejo Caldas, Cauca, Nariño, creando una amalgama de costumbres y de grandes aportes a su desarrollo. Y por supuesto la Costa Pacífica que sin duda, trajo su música y ritmo ancestrales que ya se escuchaban en los bailaderos caleños, procedentes de Puerto Rico, Cuba, etc. y por supuesto de New York. Pero también escuchábamos ópera, jazz, y hasta tangos.



***



Cali tiene inclinación por el arte, recordar los festivales de arte, la literatura (Feria del Libro de Univalle, Oiga Mire Lea), teatro, cine, turismo, gastronomía, avistamiento de aves. La Academia con más de 10 universidades públicas y privadas, donde se han formado mentes científicas que brillan en el exterior. La mujer caleña no solo baila salsa, también piensa y construye país en la política, en la empresa, en el arte y en la ciencia.



***



¿Se justificaba entonces que el alcalde Ospina invirtiera $11 mil millones en ese remedo de Feria de Cali virtual y pagara US$150mil a “tres grandes de la salsa” por una actuación chimba desde lejos? ¿O que la inversión millonaria en carro tanques con figuras iluminadas, atrajeran gentes de de los barrios populares, que elevaron el pico de la pandemia y tienen en apuros a hospitales y clínicas con una saturación del 97%?



***



En relación con el futbol, cito a Hernando Llano Ángel, que en su blog de El Espectador del 31 de diciembre afirma que por la forma como los fanáticos del América celebraron su 15ª estrella, “Cali dejo de ser la Sucursal del Cielo y probablemente se convertirá en la Sucursal del Infierno en los primeros días del 202l”.



***



Según Llano Ángel, el jolgorio y la alegría desbordada de los hinchas americanos, donde prevaleció el grito colectivo y el licor que pasó de boca en boca entre amigos y extraños, sin considerar sus consecuencias fatales, coincidió con las aglomeraciones multitudinarias durante el sepelio de Maradona en Argentina. “Extraña simbiosis de la vida con la muerte, del jolgorio de carnaval con el cortejo fúnebre, del fanatismo contra la sensatez”, afirma el politólogo javeriano.



***



In memoriam: Este año nefasto se nos fueron personas tan cercanas e inolvidables como Elsy Watenberg, el médico Carlos Alberto Nader, Álvaro Molina, y hace unos días, el padre Luis Javier Uribe, ex rector de la Universidad San Buenaventura y ex capellán de la Casa de Nariño. Ayer partió Hugo Lora Camacho. Paz en su tumba. Nuestras oraciones por la mejoría de Kiko Becerra, el gran susurrero y el sicoanalista, Oscar Espinosa.