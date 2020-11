Partidos atomizados

Noviembre 19, 2020 - 11:35 p. m. 2020-11-19 Por: Beatriz López

“Pueblo unido, jamás será vencido”, es la consigna en las manifestaciones de protesta en este país. No importa de qué lado estés: estudiantes, sindicatos, jueces, transportadores, indígenas, taxistas, defensores de ambiente, paperos, feministas. Toda esa masa incongruente y diversa, no cuenta con un líder que la cohesione, ni un partido fuerte que traduzca sus necesidades básicas, ni proteja sus derechos.



***



Sí, porque el bipartidismo que sobrevivió hasta mediados del Siglo XX, hoy está atomizado en grupúsculos conformados por líderes de ambos bandos. También han surgido los llamados partidos alternativos integrados por la izquierda, el centro, la guerrilla reinsertada, indígenas, afros y grupos cristianos. López Michelsen (1974-1978) inició el desmembramiento del Partido Liberal con el MRL, luego vino el Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán, y sigue Juan Manuel Santos con la U y Vargas Lleras con el Centro Radical.



***



Al llegar a la presidencia, Álvaro Uribe, de supuesta estirpe liberal, apoyado por el Centro Democrático (1986-2000) realizó exitosa gestión, pero en el siguiente periodo (2000-2004), en aras de conservar el poder destapó sus cartas de ultraderecha, surgieron los paramilitares y los falsos positivos. Organismos como el DAS filtraron a magistrados, oposición y periodistas. Hoy se enfrenta a la Justicia tras pagar cárcel domiciliaria en el Ubérrimo.



***



La izquierda se dividió entre Colombia Humana, presidida por Gustavo Petro, acompañada del Mais y la UP; Partido Fuerza Alternativa Farc, el Polo Democrático Alternativo, con Jorge Enrique Robledo, Iván Cepeda, Claudia López y Antonio Navarro Wolf y el Partido Verde con Iván Marulanda, Antonio Sanguino, entre otros. El centro se inicia con Sergio Fajardo y Compromiso Ciudadano.



***



Pero en Colombia los egos dominan la política y es una utopía el país como proyecto colectivo, no hay posibilidad de que la derecha se una, ni la izquierda, ni el centro. Petro ya no es el ‘lobo’ que convertirá al país en otra Venezuela. Es Sergio Fajardo el que está en el ojo del huracán de la izquierda petrista y de otros. Es objeto de la más feroz campaña de desprestigio en plataformas virtuales, como el Canal 3 que dirige Hollman Morris.



***



Y aunque la derecha es capaz de pactar hasta con el diablo, la pésima gestión de Iván Duque ha roto la unidad que bajo la férula de Uribe había logrado el Centro Democrático. Llueven las críticas en público y en privado como las de Fernando Londoño y Rafael Nieto, y el bajonazo en las encuestas de su máximo jefe, excarcelado, hacen prever que sus candidatos para el 2022 estén en la cuerda floja.



***



Tampoco el glorioso Partido Liberal, canta victoria: la estampida de figuras de la U, como Roy Barreras y Armando Benedetti; de Rodrigo Lara de Cambio Radical que preside Vargas Lleras, y los conservadores que en ocasiones se aliaban con los liberales para votar proyectos en el Congreso, sienten más afinidad con el CD.



***



Pero si en la derecha y en el Partido Liberal llueve, en la bancada alternativa no escampa. Nadie quiere mezclarse con Petro, ni el Polo ni los Verdes. Jorge Robledo, el senador más votado del Polo, hizo rancho aparte y en el Partido Verde no aceptan a Fajardo ni a Humberto de la Calle. Las Farc proyectan su división interna: traiciones, deslealtades, disidencias, zancadillas van y vienen desde la selva a los centros de rehabilitación. ¿Cómo quieren la paz, si entre ellos no existe?