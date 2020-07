Crisis política post pandemia

Julio 02, 2020

El panorama político en Colombia es tan impredecible como el futuro de la humanidad después de la pandemia. La tecnología de hoy tiene una peligrosa arma de espionaje que filtra los datos personales, inscritos en Facebook, Instagram, Amazon y son utilizados por empresas disfrazadas de marketing para manipular a los ciberadictos con fines políticos y económicos.



***



Acabo de ver el escalofriante documental de Netflix, Nada es privado, donde un profesor de medios digitales y una periodista inglesa investigan la ‘Cambridge Analytic’ autora del posicionamiento del Brexit y el triunfo de Trump.



***



Las amenazas contra la periodista y el profesor, hacían prever que Analytic no sería judicializada, pero Brittany Kaiser, asistente de Alexander Nix, director de la Cambridge, que estuvo en la campaña de Obama en Derechos Humanos, decidió destapar los métodos corruptos que utilizaron para posicionar el Brexit y a Trump. Un juez inglés dijo: “Este Goliat del data market, destruirá nuestras democracias”.



***



Desprestigiar al opositor no es nuevo, en EE.UU. se llama ‘Asesination’. Y si acá no hemos llegado a los extremos de sofisticación de la Cambridge, en las redes sociales sí existen oscuras bodegas, donde lanzan fake news contra expresidentes, magistrados, ministros, senadores, periodistas y políticos, sembrando la duda sobre ellos e incentivando el odio de una nación dividida, que asesina a sus líderes sociales, viola niños y evade la Justicia.



***



“¿Quién reemplazará a Duque, después de la pandemia?”. ¿La derecha, la izquierda o el centro? No se trata de ideologías, son los líderes los que fallan. Por ejemplo: Uribe, una figura acorralada y en permanente actitud defensiva, debería dar un paso al costado. Si es culpable, que lo juzguen los estrados judiciales, no libelos como el Matarife ni las voces de quienes aún lo apoyan. La contraparte: Petro, que mostró su talante egocéntrico y autoritario en la Alcaldía de Bogotá, jamás aclaró el origen de los dineros recibidos por debajo de la mesa durante su campaña.



***



Y, Fajardo que insiste en ser de centro, ¿será el líder con visión de futuro, con capacidad para reconstruir el país y corregir la marginalidad e inequidad que persiste desde Turbay, Pastranas, Samper y continuaron Gaviria, Uribe, Santos y el mismo Duque? También se barajan otros nombres: Gaviria, exministro de Salud, Federico, exalcalde de Medellín y Camilo Romero, exgobernador de Nariño. ¿Resistirán el examen?



***



Posdata. Anoche finalizó La Venganza de Analía, que tuvo en vilo al país no solo por su contenido, lejos de las acostumbradas narconovelas que exhiben plataformas como Netflix, sino porque el tema de las argucias y doble moral de nuestros políticos fue magistralmente escrito y con una actuación impecable.