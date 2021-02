¡Un mal polvo!

Febrero 01, 2021 - 11:40 p. m. 2021-02-01 Por: Aura Lucía Mera

El libro de Juan José Millás ‘La vida contada por un sapiens a un neandertal’, me ha despertado una curiosidad compulsiva por averiguar la historia de “vuestros verdaderos abuelos”, los orígenes de las pandemias y otras cosas curiosas.



No puedo parar. Me he vuelto adicta a la vida y la obra del paleontólogo Juan Luis Arsuaga, el sapiens dedicado a contarnos nuestra historia desde las cuevas de Atapuerca en Burgos, desde la academia, y desde donde lo inviten. Recuerdo el almuerzo con Millás en Madrid hace más de un año, en pleno otoño, cuando me contó que estaba escribiendo un libro sobre el tema, cautivado precisamente por Arsuaga y Atapuerca.



Primero voy con las pandemias. No estamos viviendo nada nuevo, empiezo la lista:



La Plaga Antonina, 430 a.C. En Atenas se llevó de un sopetón la cuarta parte de la población.



La peste Antonina 165/180, mató más de cinco millones de personas. Calculan que cada día morían en Roma más de cinco mil seres.



La peste de Justiniano, 541. Arrasó con Egipto y Constantinopla. Más de diez mil cadáveres diarios. Acabó con el 40% de Constantinopla y la cuarta parte del Mediterráneo oriental.



La peste negra Siglo XIV. Comenzó en Asia y mató a 20 millones de europeos en seis años.



El Tifus surgió durante las cruzadas, acabando con millones de hombres, mujeres y niños en España, Francia, Italia.



La gripe española, 25 millones de muertos en seis meses .

Sida. Sus víctimas superan ya los 25 millones y no se ha encontrado la vacuna.



Y si a todo esto le sumamos los desaparecidos por la peste Bubónica, Hepatitis B, Salmonella, Cólera, encefalitis, gripe asiática, gripe de Hong Kong, gripe rusa, Ébola, Zika, dengue, carbunco (de eso murió mi abuela materna), pues tenemos que aceptar que parte de nuestra evolución viene de la mano de las pandemias.



Arsuaga afirma que jamás el mundo ha estado tan bien preparado para combatir la actual. La ciencia ha logrado sacar vacunas.



Pero la Ciencia sola no nos va a salvar, si nosotros no actuamos creando una conciencia de esfuerzo colectiva. Si no aceptamos que todos nos hemos equivocado en algo, que los seres humanos somos muy complejos, que debemos dejar de criticar y juzgar a los otros, y esperar a que “nos salven”, si no aceptamos que no todos los jóvenes son insensatos y que también tenemos muchos adultos descerebrados.

Mejor dicho, o nos unimos o nos jodemos.



Y esto significa empezar a comportarnos como adultos. Aprender a que tenemos que renunciar a cosas que nos gustan en aras del bien general, tanto por la pandemia como por el cambio climático.



Todos. Todos. Sin fronteras ni politiquerías ni ambiciones económicas o personales. Que quede claro, todos.



Nadie está a salvo hasta que lo estemos todos. Y lo más surrealista, pero ya comprobado, es que un número considerable de los pacientes más graves de Covid-19, las víctimas, las que han muerto, comparten un segmento de ADN heredado de algunas relaciones sexuales esporádicas entre un sapiens y un neandertal hace decenas de miles de años.



Un mal polvo, ¡promiscuo y prohibido podría ser el causante de todo!